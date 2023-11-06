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Семья будет ждать у духовки, пока приготовятся такие бутерброды с секретом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Фантастические бутерброды из бюджетных продуктов
Фантастические бутерброды из бюджетных продуктов. Фото deztop.net

Никто не догадается, из чего они

Разнообразные бутерброды — отличный вариант и для быстрого завтрака, и для сытного перекуса. Мы уже готовили фантастические бутерброды с намазкой из свеклы, теперь же попробуем горячие бутерброды.

По рецепту "Главреда" мы сегодня приготовим горячие бутерброды с луком. На первый взгляд кажется, что ничего особенного в этом блюде нет. Однако стоит только их попробовать — и мнение сразу же изменятся. Они настолько вкусны, что понравятся даже тем, кто не любит лук. Главное в этом рецепте — не пережаривать и запечь их. Тогда близкие даже не догадаются, чем они завтракают!

Как приготовить горячие бутерброды с луком и яйцом

Ингредиенты:

  • любой хлеб;
  • лук;
  • соль;
  • подсолнечное масло;
  • яйцо;
  • плавленый сыр;
  • 1 ст. л муки.

Способ приготовления:

  1. Лук нарезаем небольшими кубиками. Солим, добавляем к нему муку, яйцо и все тщательно перемешиваем.
  2. Хлеб нарезаем кусочкам, выкладываем на него щедро начинку и отправляем на разогретую с растительным маслом сковороду. Обжариваем бутерброды с одной стороны, снимаем со сковороды, по желанию выкладываем плавленый сыр и выкладываем на застеленный пергаментом противень.
  3. Противень с бутербродами отправляем в духовку на 5 минут.

Такие бутерброды можно приготовить с австралийским хлебом по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и вы не сможете завтракать по-другому.

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Лук #Бутерброды #Готовим дома