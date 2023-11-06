Семья будет ждать у духовки, пока приготовятся такие бутерброды с секретом
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Никто не догадается, из чего они
Разнообразные бутерброды — отличный вариант и для быстрого завтрака, и для сытного перекуса. Мы уже готовили фантастические бутерброды с намазкой из свеклы, теперь же попробуем горячие бутерброды.
По рецепту "Главреда" мы сегодня приготовим горячие бутерброды с луком. На первый взгляд кажется, что ничего особенного в этом блюде нет. Однако стоит только их попробовать — и мнение сразу же изменятся. Они настолько вкусны, что понравятся даже тем, кто не любит лук. Главное в этом рецепте — не пережаривать и запечь их. Тогда близкие даже не догадаются, чем они завтракают!
Как приготовить горячие бутерброды с луком и яйцом
Ингредиенты:
- любой хлеб;
- лук;
- соль;
- подсолнечное масло;
- яйцо;
- плавленый сыр;
- 1 ст. л муки.
Способ приготовления:
- Лук нарезаем небольшими кубиками. Солим, добавляем к нему муку, яйцо и все тщательно перемешиваем.
- Хлеб нарезаем кусочкам, выкладываем на него щедро начинку и отправляем на разогретую с растительным маслом сковороду. Обжариваем бутерброды с одной стороны, снимаем со сковороды, по желанию выкладываем плавленый сыр и выкладываем на застеленный пергаментом противень.
- Противень с бутербродами отправляем в духовку на 5 минут.
Такие бутерброды можно приготовить с австралийским хлебом по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и вы не сможете завтракать по-другому.