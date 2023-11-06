Добавьте один необычный продукт - и обычный картофель превратится в шедевр

Картофель получится хрустящим и очень необычным

Картошка – популярный продукт на нашей кухне. Мы его запекаем в духовке, готовим с хрустящей корочкой, добавляем в разные блюда и даже готовим из картофеля необычную лапшу.

Сегодня вместе с "На пенсії" расскажем о необычном рецепте приготовления картофеля, который будет уместен и для семейного обеда, и даже для праздничного меню. Картофель получается просто необычным, вряд ли вам такое блюдо подадут в ресторане. Весь секрет хрустящей корочки, необычного пряного и сладковатого вкуса в одном ингредиенте, и это мед. Заинтригованы? Тогда идем готовить.

Как приготовить картофель с медом

Ингредиенты:

картофель – 1 кг;

мед – 3 ч. л.;

чеснок — 2-3 зубчика;

паприка молотая – 1 ч. л.;

перец черный молотый – щепотка;

соль — по своему вкусу;

подсолнечное масло – 40 мл.

Способ приготовления:

Картофель тщательно моем и нарезаем его кусочками, раскладываем на противень. В отдельной миске смешиваем все специи, измельченный чеснок с медом и растительным маслом. Все выливаем на картофель и тщательно перемешиваем – каждый кусочек должен пропитаться маринадом. Противень отправляем в духовку на 45-50 минут при температуре 180 градусов.

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