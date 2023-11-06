Добавьте один необычный продукт - и обычный картофель превратится в шедевр
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Картофель получится хрустящим и очень необычным
Картошка – популярный продукт на нашей кухне. Мы его запекаем в духовке, готовим с хрустящей корочкой, добавляем в разные блюда и даже готовим из картофеля необычную лапшу.
Сегодня вместе с "На пенсії" расскажем о необычном рецепте приготовления картофеля, который будет уместен и для семейного обеда, и даже для праздничного меню. Картофель получается просто необычным, вряд ли вам такое блюдо подадут в ресторане. Весь секрет хрустящей корочки, необычного пряного и сладковатого вкуса в одном ингредиенте, и это мед. Заинтригованы? Тогда идем готовить.
Как приготовить картофель с медом
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг;
- мед – 3 ч. л.;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- паприка молотая – 1 ч. л.;
- перец черный молотый – щепотка;
- соль — по своему вкусу;
- подсолнечное масло – 40 мл.
Способ приготовления:
- Картофель тщательно моем и нарезаем его кусочками, раскладываем на противень.
- В отдельной миске смешиваем все специи, измельченный чеснок с медом и растительным маслом. Все выливаем на картофель и тщательно перемешиваем – каждый кусочек должен пропитаться маринадом.
- Противень отправляем в духовку на 45-50 минут при температуре 180 градусов.
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