Один ингредиент - и кофе будет не только бодрящим, но и полезным

Кофе будет не только вкусным, но и полезным

Кофе — самый популярный напиток в мире. Его пьют не только утром, но и на протяжении дня, друзья собираются на кофе в ближайшей кофейне, а сотрудники назначают там деловые встречи. Рецептов кофе — невероятное множество: кто-то любит готовить с помощью кофемашины, кто-то варить в турке, а кто-то любит кофе вообще без воды.

Shuba предлагает сегодня необычный кофе — с медом. Безусловно, кому-то такой вариант напитка может показаться странным, но на самом деле у вас получится вкусный и полезный напиток. Мед здесь не только натуральный заменитель сахара, но и позитивно влияет на настроение, здоровье и самочувствие.

Как приготовить кофе с медом

Ингредиенты на 4 порции:

кофе молотый — 50 г;

вода — 2 стакана;

мед — 4 ч. л.;

лимон, долька — 4 шт.;

корица молотая — по вкусу.

Способ приготовления:

С помощью кофеварки, турки, гейзерной кофеварки или на плите приготовьте любимый кофе. Получившийся напиток разлейте по чашкам. В каждую чашку добавьте по дольке лимона и мед. По желанию для вкуса и аромата добавьте в кофе молотую корицу и подавайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему растворимый кофе получается отвратительным по вкусу. С помощью хитростей ваш напиток получится вкусным.