У вас получится вкусное и сытное блюдо

Первые блюда — неотъемлемая часть нашей кухни. Если вы уже пробовали необычный борщ с черносливом, предлагаем поэкспериментировать и приготовить нежный бельгийский кремовый суп под названием Waterzooi.

Именно такое вкусное сытное блюдо с мясом и овощами предлагает приготовить Shuba. В Бельгии суп ватерзой особенно популярен в холодные месяцы.

История этого блюда берет начало еще в 18 веке во Фландрии (область на северо-западе Европы). Во фландрийском городе Ганд у реки Эско стояла большая мельница, которая с утра до ночи перерабатывала зерно в муку. Во время ее работы много зерна попадало в воду и это привлекало большое количество рыбы. Рыбаки пользовались ситуацией, ловили рыбу и готовили ее самыми разными способами. Так и родился суп рыбный суп Waterzooi (кстати, его название переводится как "кипящая вода"). Мясо же стали добавлять в суп, когда рыбы стало меньше и она стала дороже.

Как приготовить бельгийский куриный суп

Ингредиенты:

куриное филе из бедра — 8 шт.;

масло сливочное — 2 ст. л.;

лук желтый репчатый — 2 шт.;

морковь — 2 г;

сельдерей, стебель — 2 шт.;

куриный бульон — 4 стакана;

сливки 33% — 1 стакан;

крахмал кукурузный — 2 ст. л.;

яйцо куриное, желток — 1 шт.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Очистите лук, морковь и сельдерей и измельчите их. Отправьте в большую кастрюлю с растопленным маслом и обжарьте их в течение 10 минут, часто помешивая. Добавьте столько бульона, чтобы покрыть овощи и доведите смесь до кипения. Курицу помойте и нарежьте кусочками толщиной 1.5 см, отправьте ее к овощам, накройте крышкой и варите до готовности мяса. После переложите куски курицы в отдельную миску и накройте фольгой, чтобы сохранить тепло. Сливки взбейте с кукурузным крахмалом и яичным желтком в отдельной миске. Полученную смесь отправьте к овощам, все тщательно перемешайте. По необходимости добавьте бульон. В кастрюлю переложите опять курицу, посолите, поперчите, доведите до слабого кипения, проварите еще 2-3 минуты. Выключите огонь, оставьте суп на 10 минут под крышкой.

При подаче готовое блюдо украсьте свежей зеленью и подавайте вместе с австралийским хлебом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.