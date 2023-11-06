Идеальное блюдо из обычной скумбрии: такие рулетики разлетятся со стола первыми
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Такие рулетики уместны даже на праздничный стол
Рыбные блюда невероятно полезны, а рецепты из скумбрии — и бюджетны, и вкусны. Если вы пробовали даже котлеты из скумбрии, сегодня предлагаем необычный рецепт.
Рулетики из скумбрии по рецепту Smachnonews — это вкусный вариант, чтобы разнообразить семейный обед и праздничный стол. Такая рыбка получится сочной, нежной и очень ароматной. Мимо такого рулетика точно никто не сможет пройти.
Как приготовить рулетики из скумбрии
Ингредиенты на 4 порции:
- 2 скумбрии;
- пучок петрушки;
- 1 зубчик чеснока;
- 15 граммов натертого пармезана;
- 25 граммов масла;
- соль;
- черный молотый перец.
Способ приготовления:
- Скумбрию разделяем на филе. Для этого рыбе отрезаем голову и хвост, делаем надрез брюха, удаляем внутренности, разрезаем по хребту и отделяем мясо от костей, удаляем мелкие косточки.
- В чашу блендера помещаем петрушку, чеснок, растительное масло, соль и перец. Все перебиваем в состояние соуса, добавляем сыр, все перемешиваем.
- Мясную часть рыбы смазываем приготовленным соусом, закручиваем рулетом, фиксируем зубочисткой и отправляем на деко на расстоянии друг от друга. Противень отправляем в предварительно разогретую духовую до 200 градусов на 15 минут.
Подавайте рыбные рулетики с рисом по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь!