Идеальное блюдо из обычной скумбрии: такие рулетики разлетятся со стола первыми

Такие рулетики уместны даже на праздничный стол

Рыбные блюда невероятно полезны, а рецепты из скумбрии — и бюджетны, и вкусны. Если вы пробовали даже котлеты из скумбрии, сегодня предлагаем необычный рецепт.

Рулетики из скумбрии по рецепту Smachnonews — это вкусный вариант, чтобы разнообразить семейный обед и праздничный стол. Такая рыбка получится сочной, нежной и очень ароматной. Мимо такого рулетика точно никто не сможет пройти.

Как приготовить рулетики из скумбрии

Ингредиенты на 4 порции:

2 скумбрии;

пучок петрушки;

1 зубчик чеснока;

15 граммов натертого пармезана;

25 граммов масла;

соль;

черный молотый перец.

Способ приготовления:

Скумбрию разделяем на филе. Для этого рыбе отрезаем голову и хвост, делаем надрез брюха, удаляем внутренности, разрезаем по хребту и отделяем мясо от костей, удаляем мелкие косточки. В чашу блендера помещаем петрушку, чеснок, растительное масло, соль и перец. Все перебиваем в состояние соуса, добавляем сыр, все перемешиваем. Мясную часть рыбы смазываем приготовленным соусом, закручиваем рулетом, фиксируем зубочисткой и отправляем на деко на расстоянии друг от друга. Противень отправляем в предварительно разогретую духовую до 200 градусов на 15 минут.

Подавайте рыбные рулетики с рисом по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь!