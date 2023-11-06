Вкуснее магазинных в сотню раз: готовим дома сочные сосиски

Вы забудете дорогу в колбасные отделы

Тяжело найти человека, который откажется от сочных и ароматных сосисок. Их можно не только варить, а готовить из сосисок необычные блюда. А что делать, если качество магазинных продуктов оставляет желать лучшего? Приготовить их самому!

Сегодня вместе с "Фокусом" мы приготовим сочные сырно-куриные сосиски. Поскольку вы приготовите их из натуральных ингредиентов, они получатся не только вкусными, но еще и полезными. Попробуем?

Как приготовить сочные сырно-куриные сосиски

Ингредиенты:

куриное филе — 600-700 гр;

куриное яйцо – 1 шт;

молоко – 100 мл;

соль – 1 ч. л;

перец молотый – 1 ч. л;

паприка;

сыр твердый – 100 гр.

Способ приготовления:

Куриное филе помойте и пропустите через мясорубку. В полученный фарш вбейте яйцо, добавьте молоко, соль, перец и паприку, все тщательно перемешайте. У вас должен получиться сочный фарш. Сложите фольгу надвое. Возьмите кусочек фарша, сделайте из нее лепешку и выложите на нее ломтик сыра. Заверните лепешку со всех сторон и заверните в форме сосиски. Кончики фольги обрежьте. Сделайте так со всем фаршем. Получившиеся сосиски выложите на противень. Отправьте их в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

Аккуратно снимите фольгу с готовых сосисок. Подавайте их с картофельным пюре по рецепту "Телеграфа".