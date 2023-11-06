Потрясающий салат из горсти макарон: о других рецептах даже слышать не захотите
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Вам понадобятся простые продукты и немного времени
Как обычно мы готовим макароны? Мы подаем их как гарнир или же просто добавляем фарш – и у нас получаются макароны по-флотски.
Сook_julija_simonchuk предлагает приготовить необычный итальянский салат с макаронами и ветчиной. Готовится он просто, получается вкусным, сытным и прекрасно утоляет голод. Это идеальный вариант для полноценного семейного ужина. Вряд ли кто-то сможет отказаться от такого салатика.
Как приготовить итальянский салат с макаронами
Ингредиенты:
- макароны (мелкие, твердых сортов) – 100 г в сухом виде;
- перец болгарский – 200 г;
- ветчина – 150 г;
- кукуруза – 150 г;
- растительное масло – 1-1,5 ст. л;
- майонез – 1-2 ст. л.;
- базилик – несколько листочков.
Способ приготовления:
- Макароны отвариваем до готовности в соответствии с инструкцией на упаковке. Промываем их в холодной воде, добавляем растительное масло и тщательно перемешиваем.
- Перец чистим, нарезаем кубиками. Так же нарезаем и ветчину. Из консервированной кукурузы сливаем воду.
- В салатник перекладываем готовые макароны, ветчину, перец, кукурузу. Туда же добавляем измельченный базилик и заправляем майонезом. Все тщательно перемешиваем и подаем.
Если вы хотите разнообразить "макаронное" меню, предлагаем приготовить к ним мясной соус по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.