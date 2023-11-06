Потрясающий салат из горсти макарон: о других рецептах даже слышать не захотите

Вам понадобятся простые продукты и немного времени

Как обычно мы готовим макароны? Мы подаем их как гарнир или же просто добавляем фарш – и у нас получаются макароны по-флотски.

Сook_julija_simonchuk предлагает приготовить необычный итальянский салат с макаронами и ветчиной. Готовится он просто, получается вкусным, сытным и прекрасно утоляет голод. Это идеальный вариант для полноценного семейного ужина. Вряд ли кто-то сможет отказаться от такого салатика.

Как приготовить итальянский салат с макаронами

Ингредиенты:

макароны (мелкие, твердых сортов) – 100 г в сухом виде;

перец болгарский – 200 г;

ветчина – 150 г;

кукуруза – 150 г;

растительное масло – 1-1,5 ст. л;

майонез – 1-2 ст. л.;

базилик – несколько листочков.

Способ приготовления:

Макароны отвариваем до готовности в соответствии с инструкцией на упаковке. Промываем их в холодной воде, добавляем растительное масло и тщательно перемешиваем. Перец чистим, нарезаем кубиками. Так же нарезаем и ветчину. Из консервированной кукурузы сливаем воду. В салатник перекладываем готовые макароны, ветчину, перец, кукурузу. Туда же добавляем измельченный базилик и заправляем майонезом. Все тщательно перемешиваем и подаем.

Если вы хотите разнообразить "макаронное" меню, предлагаем приготовить к ним мясной соус по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.