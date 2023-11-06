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Потрясающий салат из горсти макарон: о других рецептах даже слышать не захотите

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Этот салат станет хитом вашего стола
Этот салат станет хитом вашего стола. Фото 1000.menu

Вам понадобятся простые продукты и немного времени

Как обычно мы готовим макароны? Мы подаем их как гарнир или же просто добавляем фарш – и у нас получаются макароны по-флотски.

Сook_julija_simonchuk предлагает приготовить необычный итальянский салат с макаронами и ветчиной. Готовится он просто, получается вкусным, сытным и прекрасно утоляет голод. Это идеальный вариант для полноценного семейного ужина. Вряд ли кто-то сможет отказаться от такого салатика.

Как приготовить итальянский салат с макаронами

Ингредиенты:

  • макароны (мелкие, твердых сортов) – 100 г в сухом виде;
  • перец болгарский – 200 г;
  • ветчина – 150 г;
  • кукуруза – 150 г;
  • растительное масло – 1-1,5 ст. л;
  • майонез – 1-2 ст. л.;
  • базилик – несколько листочков.

Способ приготовления:

  1. Макароны отвариваем до готовности в соответствии с инструкцией на упаковке. Промываем их в холодной воде, добавляем растительное масло и тщательно перемешиваем.
  2. Перец чистим, нарезаем кубиками. Так же нарезаем и ветчину. Из консервированной кукурузы сливаем воду.
  3. В салатник перекладываем готовые макароны, ветчину, перец, кукурузу. Туда же добавляем измельченный базилик и заправляем майонезом. Все тщательно перемешиваем и подаем.

Если вы хотите разнообразить "макаронное" меню, предлагаем приготовить к ним мясной соус по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.

Теги:
#Рецепт #Салат #Макароны #Готовим дома