И закуска, и салатик: с этим рецептом свекла станет вашим любимым овощем
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Свекольная икра — полезное и бюджетное овощное блюдо
Из свеклы можно готовить не только борщ. Из этого полезного овоща получаются вкусные закуски, его добавляют в салаты или запекают кусочками.
Некоторые незаслуженно игнорируют свеклу и зря! Ведь из нее можно также приготовить вкусную свекольную икру в любой сезон, которая будет мгновенно исчезать из тарелок. А рецептом с нами поделились на портале "Готовим легко".
Как приготовить свекольную икру
Ингредиенты:
- 400-500 г свеклы
- 200 г лука
- 50 г томатной пасты
- 3-4 зубка чеснока
- 100 г поджаренных и измельченных грецких орехов
- 1 ст. л. винного уксуса
- 3 ст. л. масла
- 1 ст. л. сахара, соль
- Молотый черный перец, тмин.
Способ приготовления:
- Свеклу почистить, разрезать на четвертинки.
- Выложить на фольгу в форме для запекания, полить растительным маслом, посолить, поперчить, добавить любимые специи. Завернуть в фольгу и запекать в течение 45 минут в предварительно разогретой до 200 градусов духовке.
- Оставить свеклу остыть и перебить блендером или пропустить через мясорубку.
- Грецкие орехи измельчить, чеснок выдавить через пресс.
- На сковороде нагреть небольшое количество растительного масла. Добавить лук, нарезанный кубиками, добавить тмин, жарить до мягкости.
- Добавить к луку измельченную свеклу и тушить вместе в течение 10-15 минут.
- Добавить томатную пасту, приправить солью, сахаром, перцем. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне еще 10 минут периодически помешивая. В конце добавить уксус и чесночно-ореховую смесь.
- Готовую икру охладить. Ее можно мазать на хлеб или подавать как салат.
А если вы любите свеклу, рекомендуем также приготовить салат с этим овощем. Это блюдо своим вкусом поразит даже опытного гурмана.