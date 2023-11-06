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И закуска, и салатик: с этим рецептом свекла станет вашим любимым овощем

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Несложная в приготовлении икра из свеклы получается сочной и ароматной
Несложная в приготовлении икра из свеклы получается сочной и ароматной. Фото 1000.menu

Свекольная икра — полезное и бюджетное овощное блюдо

Из свеклы можно готовить не только борщ. Из этого полезного овоща получаются вкусные закуски, его добавляют в салаты или запекают кусочками.

Некоторые незаслуженно игнорируют свеклу и зря! Ведь из нее можно также приготовить вкусную свекольную икру в любой сезон, которая будет мгновенно исчезать из тарелок. А рецептом с нами поделились на портале "Готовим легко".

Как приготовить свекольную икру

Ингредиенты:

  • 400-500 г свеклы
  • 200 г лука
  • 50 г томатной пасты
  • 3-4 зубка чеснока
  • 100 г поджаренных и измельченных грецких орехов
  • 1 ст. л. винного уксуса
  • 3 ст. л. масла
  • 1 ст. л. сахара, соль
  • Молотый черный перец, тмин.

Способ приготовления:

  1. Свеклу почистить, разрезать на четвертинки.
  2. Выложить на фольгу в форме для запекания, полить растительным маслом, посолить, поперчить, добавить любимые специи. Завернуть в фольгу и запекать в течение 45 минут в предварительно разогретой до 200 градусов духовке.
  3. Оставить свеклу остыть и перебить блендером или пропустить через мясорубку.
  4. Грецкие орехи измельчить, чеснок выдавить через пресс.
  5. На сковороде нагреть небольшое количество растительного масла. Добавить лук, нарезанный кубиками, добавить тмин, жарить до мягкости.
  6. Добавить к луку измельченную свеклу и тушить вместе в течение 10-15 минут.
  7. Добавить томатную пасту, приправить солью, сахаром, перцем. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне еще 10 минут периодически помешивая. В конце добавить уксус и чесночно-ореховую смесь.
  8. Готовую икру охладить. Ее можно мазать на хлеб или подавать как салат.

А если вы любите свеклу, рекомендуем также приготовить салат с этим овощем. Это блюдо своим вкусом поразит даже опытного гурмана.

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#Рецепт #Буряк #Икра #Готовим дома