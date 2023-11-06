И закуска, и салатик: с этим рецептом свекла станет вашим любимым овощем

Свекольная икра — полезное и бюджетное овощное блюдо

Из свеклы можно готовить не только борщ. Из этого полезного овоща получаются вкусные закуски, его добавляют в салаты или запекают кусочками.

Некоторые незаслуженно игнорируют свеклу и зря! Ведь из нее можно также приготовить вкусную свекольную икру в любой сезон, которая будет мгновенно исчезать из тарелок. А рецептом с нами поделились на портале "Готовим легко".

Как приготовить свекольную икру

Ингредиенты:

400-500 г свеклы

200 г лука

50 г томатной пасты

3-4 зубка чеснока

100 г поджаренных и измельченных грецких орехов

1 ст. л. винного уксуса

3 ст. л. масла

1 ст. л. сахара, соль

Молотый черный перец, тмин.

Способ приготовления:

Свеклу почистить, разрезать на четвертинки. Выложить на фольгу в форме для запекания, полить растительным маслом, посолить, поперчить, добавить любимые специи. Завернуть в фольгу и запекать в течение 45 минут в предварительно разогретой до 200 градусов духовке. Оставить свеклу остыть и перебить блендером или пропустить через мясорубку. Грецкие орехи измельчить, чеснок выдавить через пресс. На сковороде нагреть небольшое количество растительного масла. Добавить лук, нарезанный кубиками, добавить тмин, жарить до мягкости. Добавить к луку измельченную свеклу и тушить вместе в течение 10-15 минут. Добавить томатную пасту, приправить солью, сахаром, перцем. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне еще 10 минут периодически помешивая. В конце добавить уксус и чесночно-ореховую смесь. Готовую икру охладить. Ее можно мазать на хлеб или подавать как салат.

А если вы любите свеклу, рекомендуем также приготовить салат с этим овощем. Это блюдо своим вкусом поразит даже опытного гурмана.