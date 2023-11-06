Близкие будут уплетать за обе щеки: творожно-банановая запеканка на скорую руку
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Воздушная, легкая, пышная творожная запеканка с бананами никого не оставит равнодушным
Творог можно есть как самостоятельное блюдо или готовить из него вкуснейшие пироги, печенье, закуски. Одним из таких блюд является творожно-банановая запеканка.
Она отлично подходит к кофе на завтрак, также кусочек можно взять с собой на перекус. А рецептом вкусноты с нами поделились на портале "say7".
Как приготовить творожно-банановую запеканку
Ингредиенты:
- 300 г творога (5–9%)
- 400 г бананов (неочищенных)
- 2 яйца
- 50–70 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 50 г манной крупы
Способ приготовления:
- Бананы очистить от кожуры, измельчить в блендере.
- Добавить творог, перемешать.
- Добавить яйца, перемешать.
- Добавить сахар и ванильный сахар, перемешать.
- Добавить манную крупу, перемешать, оставить на 15 минут.
- Форму для запекания смазать маслом. Выложить туда тесто.
- Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут.
А если вы любите творог рекомендуем также приготовить вкуснейшие сочники. Они получаются очень нежными и вкусными.