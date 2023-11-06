Близкие будут уплетать за обе щеки: творожно-банановая запеканка на скорую руку

Воздушная, легкая, пышная творожная запеканка с бананами никого не оставит равнодушным

Творог можно есть как самостоятельное блюдо или готовить из него вкуснейшие пироги, печенье, закуски. Одним из таких блюд является творожно-банановая запеканка.

Она отлично подходит к кофе на завтрак, также кусочек можно взять с собой на перекус. А рецептом вкусноты с нами поделились на портале "say7".

Как приготовить творожно-банановую запеканку

Ингредиенты:

300 г творога (5–9%)

400 г бананов (неочищенных)

2 яйца

50–70 г сахара

10 г ванильного сахара

50 г манной крупы

Способ приготовления:

Бананы очистить от кожуры, измельчить в блендере. Добавить творог, перемешать. Добавить яйца, перемешать. Добавить сахар и ванильный сахар, перемешать. Добавить манную крупу, перемешать, оставить на 15 минут. Форму для запекания смазать маслом. Выложить туда тесто. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут.

А если вы любите творог рекомендуем также приготовить вкуснейшие сочники. Они получаются очень нежными и вкусными.