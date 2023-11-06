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Близкие будут уплетать за обе щеки: творожно-банановая запеканка на скорую руку

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Нежнейшая творожная банановая запеканка без муки
Нежнейшая творожная банановая запеканка без муки. Фото say7.info

Воздушная, легкая, пышная творожная запеканка с бананами никого не оставит равнодушным

Творог можно есть как самостоятельное блюдо или готовить из него вкуснейшие пироги, печенье, закуски. Одним из таких блюд является творожно-банановая запеканка.

Она отлично подходит к кофе на завтрак, также кусочек можно взять с собой на перекус. А рецептом вкусноты с нами поделились на портале "say7".

Как приготовить творожно-банановую запеканку

Ингредиенты:

  • 300 г творога (5–9%)
  • 400 г бананов (неочищенных)
  • 2 яйца
  • 50–70 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 50 г манной крупы

Способ приготовления:

  1. Бананы очистить от кожуры, измельчить в блендере.
  2. Добавить творог, перемешать.
  3. Добавить яйца, перемешать.
  4. Добавить сахар и ванильный сахар, перемешать.
  5. Добавить манную крупу, перемешать, оставить на 15 минут.
  6. Форму для запекания смазать маслом. Выложить туда тесто.
  7. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут.

А если вы любите творог рекомендуем также приготовить вкуснейшие сочники. Они получаются очень нежными и вкусными.

Теги:
#Творог #Банан #Запеканка #Готовим дома