По глазам все видно: как выбрать качественную селедку

Как купить селедку и не ошибиться

Сельдь – довольно популярная рыба, которую используют в составе разных блюд или просто едят маринованную. При этом, порой выбрать качественную рыбу в магазине – целый квест.

Однако, существует хитрость, с помощью которой сложно ошибиться при выборе свежей сельди. На что обращаться внимание рассказали "Белновости".

Как выбрать свежую сельдь

Так, при выборе рыбы, стоит обратить внимание на ее глаза. Они не должны быть красными или мутными. Далее необходимо посмотреть на жабры рыбы – они должны быть светло-розовыми, а не коричневыми.

Крайне важно, чтобы покров рыбы был целым, без каких-либо внешних повреждений или трещин на брюшной части. Разрешается наличие небольшого количества осадка белковых веществ и легкого желтоватого налета. При этом текстура высококачественной рыбы должна быть мягкой, но вместе с тем плотной.

При нажатии на рыбу хорошая сельдь должна сразу вернуться к своей форме. А вот мягкую рыбу лучше не брать.

Наиболее качественная сельдь должна быть светлой на срезе и со светлым животиком. Филе не должно быть красным, потому что это говорит, что оно плохо просолено.

А если вы любите селедку, рекомендуем приготовить бутербродную пасту из этой рыбы по рецепту "Телеграфа". Готовится эта закуска быстро, а в ее составе самые обычные и бюджетные продукты.