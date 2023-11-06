Забудете об обычных драниках: просто добавьте секретный ингредиент

Получится необычно и невероятно вкусно

Золотистые хрустящие драники — любимое блюдо многих. Хотя их рецептов неимоверное множество, классический рецепт обязательно включает в себя тертый картофель, лук, яйцо и немного муки.

Сегодня вместе с "Мета" мы приготовим необычные драники с секретным ингредиентом. Стоит только добавить в рецепт немного замороженного куриного филе — и вы не узнаете блюдо. Попробуем?

Как приготовить драники с мясом

Ингредиенты

Для драников:

картофель — 800 г;

куриное филе замороженное — 400 г;

яйцо — 1 шт.;

сметана — 1 ст.л;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

сыр твердый — 100 г;

соль, перец — 1/2 ч.л.

Для соуса:

сметана;

укроп;

паприка;

сухой чеснок;

масло;

соль.

Способ приготовления:

Замороженное куриное филе и очищенный картофель натираем на крупной терке, чеснок и лук — на мелкой стороне терки. Все перемешиваем. В полученную массу добавляем яйцо, сметану, соль, перец и тертый сыр, тщательно все перемешиваем. Сковороду слегка смазываем маслом, разогреваем. Ложкой выкладываем получившуюся массу и обжариваем ее с двух сторон до появления аппетитной золотистой корочки. Готовые драники выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Для приготовления соуса смешиваем все ингредиенты и подаем на стол с готовыми драниками.

Ранее мы рассказывали, как приготовить драники из тыквы. Попробуйте — это фантастическое блюдо!