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Забудете об обычных драниках: просто добавьте секретный ингредиент

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Приготовить драники сможет абсолютно любой
Приготовить драники сможет абсолютно любой. Фото instagram.com/svetlana___konovalova

Получится необычно и невероятно вкусно

Золотистые хрустящие драники — любимое блюдо многих. Хотя их рецептов неимоверное множество, классический рецепт обязательно включает в себя тертый картофель, лук, яйцо и немного муки.

Сегодня вместе с "Мета" мы приготовим необычные драники с секретным ингредиентом. Стоит только добавить в рецепт немного замороженного куриного филе — и вы не узнаете блюдо. Попробуем?

Как приготовить драники с мясом

Ингредиенты

Для драников:

  • картофель — 800 г;
  • куриное филе замороженное — 400 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сметана — 1 ст.л;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сыр твердый — 100 г;
  • соль, перец — 1/2 ч.л.

Для соуса:

  • сметана;
  • укроп;
  • паприка;
  • сухой чеснок;
  • масло;
  • соль.

Способ приготовления:

  1. Замороженное куриное филе и очищенный картофель натираем на крупной терке, чеснок и лук — на мелкой стороне терки. Все перемешиваем.
  2. В полученную массу добавляем яйцо, сметану, соль, перец и тертый сыр, тщательно все перемешиваем.
  3. Сковороду слегка смазываем маслом, разогреваем. Ложкой выкладываем получившуюся массу и обжариваем ее с двух сторон до появления аппетитной золотистой корочки. Готовые драники выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.
  4. Для приготовления соуса смешиваем все ингредиенты и подаем на стол с готовыми драниками.

Ранее мы рассказывали, как приготовить драники из тыквы. Попробуйте — это фантастическое блюдо!

Теги:
#Рецепт #Филе #Драники #Готовим дома