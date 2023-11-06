Забудете об обычных драниках: просто добавьте секретный ингредиент
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Получится необычно и невероятно вкусно
Золотистые хрустящие драники — любимое блюдо многих. Хотя их рецептов неимоверное множество, классический рецепт обязательно включает в себя тертый картофель, лук, яйцо и немного муки.
Сегодня вместе с "Мета" мы приготовим необычные драники с секретным ингредиентом. Стоит только добавить в рецепт немного замороженного куриного филе — и вы не узнаете блюдо. Попробуем?
Как приготовить драники с мясом
Ингредиенты
Для драников:
- картофель — 800 г;
- куриное филе замороженное — 400 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сметана — 1 ст.л;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- сыр твердый — 100 г;
- соль, перец — 1/2 ч.л.
Для соуса:
- сметана;
- укроп;
- паприка;
- сухой чеснок;
- масло;
- соль.
Способ приготовления:
- Замороженное куриное филе и очищенный картофель натираем на крупной терке, чеснок и лук — на мелкой стороне терки. Все перемешиваем.
- В полученную массу добавляем яйцо, сметану, соль, перец и тертый сыр, тщательно все перемешиваем.
- Сковороду слегка смазываем маслом, разогреваем. Ложкой выкладываем получившуюся массу и обжариваем ее с двух сторон до появления аппетитной золотистой корочки. Готовые драники выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.
- Для приготовления соуса смешиваем все ингредиенты и подаем на стол с готовыми драниками.
Ранее мы рассказывали, как приготовить драники из тыквы. Попробуйте — это фантастическое блюдо!