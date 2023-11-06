Рассыпчатые рогалики за 10 минут, без молока и масла: фантастически простой рецепт печенья

Такая домашняя выпечка идеальна для кофе или чая

Мы делились рецептом великолепной шарлотки. Теперь рассказываем, как дома приготовить вкусные рассыпчатые рогалики с вареньем.

Они подходят как к посту, так и на каждый день. Начинка очень вкусная и не растекается. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

вода теплая — 100 мл

сахар – 2 ст. л.

мука — 300 г

масло — 100 мл

разрыхлитель — 1 ч. л.

ванильный сахар — 10 г

соль — щепотка

варенье (повидло)

сахарная пудра

Способ приготовления:

К теплой воде добавляем масло, сахар, ванильный сахар. Кладем щепотку соли, перемешиваем. Добавляем, обязательно просеивая, муку и разрыхлитель, замешиваем тесто. Делим его на 3 равных куска. Каждый из кусочков раскатываем в круглый пласт, делим на 8 частей. Сверху выкладываем по 1 чайной ложке варенья и закручиваем рогалики. Выкладываем их на форму, застеленную пергаментом. Выпекаем в предварительно разогретой духовке до 180 градусов, примерно 20-25 минут.

Обязательно пока рогалики еще горячие, посыпаем их сахарной пудрой. Также мы рассказывали, как приготовить идеальный бисквит.