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Рассыпчатые рогалики за 10 минут, без молока и масла: фантастически простой рецепт печенья

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Выходит безумно вкусно, еще и приготовить просто
Выходит безумно вкусно, еще и приготовить просто. Фото Бабушкины рецепты

Такая домашняя выпечка идеальна для кофе или чая

Мы делились рецептом великолепной шарлотки. Теперь рассказываем, как дома приготовить вкусные рассыпчатые рогалики с вареньем.

Они подходят как к посту, так и на каждый день. Начинка очень вкусная и не растекается. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

  • вода теплая — 100 мл
  • сахар – 2 ст. л.
  • мука — 300 г
  • масло — 100 мл
  • разрыхлитель — 1 ч. л.
  • ванильный сахар — 10 г
  • соль — щепотка
  • варенье (повидло)
  • сахарная пудра

Способ приготовления:

  1. К теплой воде добавляем масло, сахар, ванильный сахар. Кладем щепотку соли, перемешиваем.
  2. Добавляем, обязательно просеивая, муку и разрыхлитель, замешиваем тесто. Делим его на 3 равных куска.
  3. Каждый из кусочков раскатываем в круглый пласт, делим на 8 частей. Сверху выкладываем по 1 чайной ложке варенья и закручиваем рогалики.
  4. Выкладываем их на форму, застеленную пергаментом. Выпекаем в предварительно разогретой духовке до 180 градусов, примерно 20-25 минут.

Обязательно пока рогалики еще горячие, посыпаем их сахарной пудрой. Также мы рассказывали, как приготовить идеальный бисквит.

Теги:
#Рецепт #Сладости #Выпечка #Тесто