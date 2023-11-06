Рассыпчатые рогалики за 10 минут, без молока и масла: фантастически простой рецепт печенья
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Такая домашняя выпечка идеальна для кофе или чая
Мы делились рецептом великолепной шарлотки. Теперь рассказываем, как дома приготовить вкусные рассыпчатые рогалики с вареньем.
Они подходят как к посту, так и на каждый день. Начинка очень вкусная и не растекается. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".
Ингредиенты:
- вода теплая — 100 мл
- сахар – 2 ст. л.
- мука — 300 г
- масло — 100 мл
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- ванильный сахар — 10 г
- соль — щепотка
- варенье (повидло)
- сахарная пудра
Способ приготовления:
- К теплой воде добавляем масло, сахар, ванильный сахар. Кладем щепотку соли, перемешиваем.
- Добавляем, обязательно просеивая, муку и разрыхлитель, замешиваем тесто. Делим его на 3 равных куска.
- Каждый из кусочков раскатываем в круглый пласт, делим на 8 частей. Сверху выкладываем по 1 чайной ложке варенья и закручиваем рогалики.
- Выкладываем их на форму, застеленную пергаментом. Выпекаем в предварительно разогретой духовке до 180 градусов, примерно 20-25 минут.
Обязательно пока рогалики еще горячие, посыпаем их сахарной пудрой. Также мы рассказывали, как приготовить идеальный бисквит.