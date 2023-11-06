Нарядный праздничный салат, который соберется из каждого холодильника: гости съедят его вместе с тарелкой

Выходит безумно вкусно и просто

Мы рассказывали, как улучшить вкус стандартной "шубы". Теперь делимся рецептом замечательного праздничного салата с консервой.

Такие салаты с рыбой, сыром и огурцами уже считаются классическими. Взять можно любую рыбную консерву, но вкуснее всего будет с консервированным тунцем. Рецептом поделились на портале "Фокус".

Ингредиенты:

консервированный тунец в собственном соку – 1 банка;

два маринованные огурца;

два свежих огурца;

плавленый сыр — 200 г

одна небольшая луковица;

соль, свежемолотый черный перец.

Для майонеза:

молоко – 150 мл;

растительное масло – 300 мл;

горчица — 10 г;

лимонный сок — 30 мл;

соль — 3 г.

Способ приготовления:

Огурцы и свежие, и маринованные, нарезаем кубиками. Так же измельчаем лук. Складываем в миску. Плавленый сыр ненадолго кладем в морозилку, чтобы он застыл. После натираем его на крупной терке. С тунца сливаем лишнюю жидкость и размоем его вилкой. Добавляем к огурцам и плавленому сыру. Заправляем солью и перцем. Для приготовления майонеза в стакан блендера вливаем молоко и растительное масло. Взбиваем блендером в течение нескольких секунд, тогда добавляем горчицу, лимонный сок, приправляем солью по своему вкусу и взбиваем до получения однородной массы.

Салат именно с домашним майонезом получается безумно вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейшую грибную намазку на хлеб.