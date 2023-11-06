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Нарядный праздничный салат, который соберется из каждого холодильника: гости съедят его вместе с тарелкой

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Прекрасный рецепт праздничной закуски Новость обновлена 06 ноября 2023, 14:20
Прекрасный рецепт праздничной закуски. Фото Голая Правда

Выходит безумно вкусно и просто

Мы рассказывали, как улучшить вкус стандартной "шубы". Теперь делимся рецептом замечательного праздничного салата с консервой.

Такие салаты с рыбой, сыром и огурцами уже считаются классическими. Взять можно любую рыбную консерву, но вкуснее всего будет с консервированным тунцем. Рецептом поделились на портале "Фокус".

Ингредиенты:

  • консервированный тунец в собственном соку – 1 банка;
  • два маринованные огурца;
  • два свежих огурца;
  • плавленый сыр — 200 г
  • одна небольшая луковица;
  • соль, свежемолотый черный перец.
  • Для майонеза:
  • молоко – 150 мл;
  • растительное масло – 300 мл;
  • горчица — 10 г;
  • лимонный сок — 30 мл;
  • соль — 3 г.

Способ приготовления:

  1. Огурцы и свежие, и маринованные, нарезаем кубиками. Так же измельчаем лук. Складываем в миску.
  2. Плавленый сыр ненадолго кладем в морозилку, чтобы он застыл. После натираем его на крупной терке.
  3. С тунца сливаем лишнюю жидкость и размоем его вилкой. Добавляем к огурцам и плавленому сыру. Заправляем солью и перцем.
  4. Для приготовления майонеза в стакан блендера вливаем молоко и растительное масло. Взбиваем блендером в течение нескольких секунд, тогда добавляем горчицу, лимонный сок, приправляем солью по своему вкусу и взбиваем до получения однородной массы.

Салат именно с домашним майонезом получается безумно вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейшую грибную намазку на хлеб.

Теги:
#Рецепт #Салат #Закуска #Праздничный стол