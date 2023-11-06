Нарядный праздничный салат, который соберется из каждого холодильника: гости съедят его вместе с тарелкой
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Выходит безумно вкусно и просто
Мы рассказывали, как улучшить вкус стандартной "шубы". Теперь делимся рецептом замечательного праздничного салата с консервой.
Такие салаты с рыбой, сыром и огурцами уже считаются классическими. Взять можно любую рыбную консерву, но вкуснее всего будет с консервированным тунцем. Рецептом поделились на портале "Фокус".
Ингредиенты:
- консервированный тунец в собственном соку – 1 банка;
- два маринованные огурца;
- два свежих огурца;
- плавленый сыр — 200 г
- одна небольшая луковица;
- соль, свежемолотый черный перец.
- Для майонеза:
- молоко – 150 мл;
- растительное масло – 300 мл;
- горчица — 10 г;
- лимонный сок — 30 мл;
- соль — 3 г.
Способ приготовления:
- Огурцы и свежие, и маринованные, нарезаем кубиками. Так же измельчаем лук. Складываем в миску.
- Плавленый сыр ненадолго кладем в морозилку, чтобы он застыл. После натираем его на крупной терке.
- С тунца сливаем лишнюю жидкость и размоем его вилкой. Добавляем к огурцам и плавленому сыру. Заправляем солью и перцем.
- Для приготовления майонеза в стакан блендера вливаем молоко и растительное масло. Взбиваем блендером в течение нескольких секунд, тогда добавляем горчицу, лимонный сок, приправляем солью по своему вкусу и взбиваем до получения однородной массы.
Салат именно с домашним майонезом получается безумно вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейшую грибную намазку на хлеб.