Уксус лить не надо: кулинары раскрыли секрет самого вкусного маринованного лука

Лук выходят очень хрустящим и ароматным

Маринованный лук – это вкусный и универсальный ингредиент. Ее можно как класть в бургеры, так и подавать с аппетитным шашлыком или сочными котлетами.

Традиционно для маринада используют уксус или лимонную кислоту, но есть и другие варианты. Одним из них поделились на uaportal. Он спасет тех, кому по состоянию здоровья не стоит употреблять кислоту или если уксус закончился.

Ингредиенты:

1 луковица

2 столовые ложки сахара

2 столовые ложки соли

1/4 стакана воды

1/4 стакана растительного масла

Способ приготовления:

В мисочке соединяем сахар и соль. Доливаем воду и растительное масло, размешиваем. Лук чистим, мелко нарезаем. Выкладываем ее в маринад и перемешиваем. Миску закрываем крышкой или пищевой пленкой. Ставим в холодильник и оставляем на 3-4 часа.

Лук можно оставить и на дольше – тогда он будет более мягким. Перед употреблением следует отбросить ее на сито – так стечет лишняя жидкость, останется только аппетитный и ароматный лучок. К этому маринаду можно добавлять различные специи и травы. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный салат.