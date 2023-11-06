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Уксус лить не надо: кулинары раскрыли секрет самого вкусного маринованного лука

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Традиционно добавляют уксус, но есть способ этого не делать
Традиционно добавляют уксус, но есть способ этого не делать. Фото soncesad.com

Лук выходят очень хрустящим и ароматным

Маринованный лук – это вкусный и универсальный ингредиент. Ее можно как класть в бургеры, так и подавать с аппетитным шашлыком или сочными котлетами.

Традиционно для маринада используют уксус или лимонную кислоту, но есть и другие варианты. Одним из них поделились на uaportal. Он спасет тех, кому по состоянию здоровья не стоит употреблять кислоту или если уксус закончился.

Ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 2 столовые ложки сахара
  • 2 столовые ложки соли
  • 1/4 стакана воды
  • 1/4 стакана растительного масла

Способ приготовления:

  1. В мисочке соединяем сахар и соль. Доливаем воду и растительное масло, размешиваем.
  2. Лук чистим, мелко нарезаем. Выкладываем ее в маринад и перемешиваем.
  3. Миску закрываем крышкой или пищевой пленкой. Ставим в холодильник и оставляем на 3-4 часа.

Лук можно оставить и на дольше – тогда он будет более мягким. Перед употреблением следует отбросить ее на сито – так стечет лишняя жидкость, останется только аппетитный и ароматный лучок. К этому маринаду можно добавлять различные специи и травы. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный салат.

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