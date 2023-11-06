Уксус лить не надо: кулинары раскрыли секрет самого вкусного маринованного лука
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Лук выходят очень хрустящим и ароматным
Маринованный лук – это вкусный и универсальный ингредиент. Ее можно как класть в бургеры, так и подавать с аппетитным шашлыком или сочными котлетами.
Традиционно для маринада используют уксус или лимонную кислоту, но есть и другие варианты. Одним из них поделились на uaportal. Он спасет тех, кому по состоянию здоровья не стоит употреблять кислоту или если уксус закончился.
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 2 столовые ложки сахара
- 2 столовые ложки соли
- 1/4 стакана воды
- 1/4 стакана растительного масла
Способ приготовления:
- В мисочке соединяем сахар и соль. Доливаем воду и растительное масло, размешиваем.
- Лук чистим, мелко нарезаем. Выкладываем ее в маринад и перемешиваем.
- Миску закрываем крышкой или пищевой пленкой. Ставим в холодильник и оставляем на 3-4 часа.
Лук можно оставить и на дольше – тогда он будет более мягким. Перед употреблением следует отбросить ее на сито – так стечет лишняя жидкость, останется только аппетитный и ароматный лучок. К этому маринаду можно добавлять различные специи и травы. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный салат.