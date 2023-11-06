Дешевле, чем мясо, и значительно сытнее: удивительные печеночные оладьи на скорую руку

Прекрасное блюдо за копейки

Мы рассказывали, как подготовить печень к приготовлению, чтобы она получилась очень вкусной. Субпродукты дешевле мяса, поэтому печень – популярный продукт. Особенно если ее правильно приготовить.

На today.ua рассказали, как приготовить оладьи печени с секретным ингредиентом. Речь идет о яблоке, которое лучше выбирать простоквашу. Оно придаст оладьям приятный аромат и привкус.

Ингредиенты:

1 кг печени

соль и перец — по вкусу

яйцо

4-5 ст. л. муки

луковица

яблоко

масло для жарки

Способ приготовления

Печень нужно хорошо промыть и удалить плёнку. Затем измельчаем продукт в мясорубке. Так же крошим лук и яблоко. Полученный фарш солим, добавляем специи. Также кладем яйцо и просеиваем в миску муку. Должно получиться не слишком жидкое тесто. Перемешиваем его до однородности и отставляем в сторону. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Столовой ложкой набираем тесто и обжариваем печеночные оладьи. Им достаточно несколько минут для каждой стороны. При этом накрывать сковороду крышкой нельзя.

Печеньковые оладьи можно подать со сметаной и зеленью. Или же приготовить к ним соус на основе йогурта.