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Дешевле, чем мясо, и значительно сытнее: удивительные печеночные оладьи на скорую руку

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Такие оладьи можно подавать с гарниром или как самостоятельное блюдо
Такие оладьи можно подавать с гарниром или как самостоятельное блюдо. Фото shuba.life

Прекрасное блюдо за копейки

Мы рассказывали, как подготовить печень к приготовлению, чтобы она получилась очень вкусной. Субпродукты дешевле мяса, поэтому печень – популярный продукт. Особенно если ее правильно приготовить.

На today.ua рассказали, как приготовить оладьи печени с секретным ингредиентом. Речь идет о яблоке, которое лучше выбирать простоквашу. Оно придаст оладьям приятный аромат и привкус.

Ингредиенты:

  • 1 кг печени
  • соль и перец — по вкусу
  • яйцо
  • 4-5 ст. л. муки
  • луковица
  • яблоко
  • масло для жарки

Способ приготовления

  1. Печень нужно хорошо промыть и удалить плёнку. Затем измельчаем продукт в мясорубке. Так же крошим лук и яблоко.
  2. Полученный фарш солим, добавляем специи. Также кладем яйцо и просеиваем в миску муку.
  3. Должно получиться не слишком жидкое тесто. Перемешиваем его до однородности и отставляем в сторону.
  4. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Столовой ложкой набираем тесто и обжариваем печеночные оладьи. Им достаточно несколько минут для каждой стороны. При этом накрывать сковороду крышкой нельзя.

Печеньковые оладьи можно подать со сметаной и зеленью. Или же приготовить к ним соус на основе йогурта.

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