Дешевле, чем мясо, и значительно сытнее: удивительные печеночные оладьи на скорую руку
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Прекрасное блюдо за копейки
Мы рассказывали, как подготовить печень к приготовлению, чтобы она получилась очень вкусной. Субпродукты дешевле мяса, поэтому печень – популярный продукт. Особенно если ее правильно приготовить.
На today.ua рассказали, как приготовить оладьи печени с секретным ингредиентом. Речь идет о яблоке, которое лучше выбирать простоквашу. Оно придаст оладьям приятный аромат и привкус.
Ингредиенты:
- 1 кг печени
- соль и перец — по вкусу
- яйцо
- 4-5 ст. л. муки
- луковица
- яблоко
- масло для жарки
Способ приготовления
- Печень нужно хорошо промыть и удалить плёнку. Затем измельчаем продукт в мясорубке. Так же крошим лук и яблоко.
- Полученный фарш солим, добавляем специи. Также кладем яйцо и просеиваем в миску муку.
- Должно получиться не слишком жидкое тесто. Перемешиваем его до однородности и отставляем в сторону.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом. Столовой ложкой набираем тесто и обжариваем печеночные оладьи. Им достаточно несколько минут для каждой стороны. При этом накрывать сковороду крышкой нельзя.
Печеньковые оладьи можно подать со сметаной и зеленью. Или же приготовить к ним соус на основе йогурта.