Интересный бюджетный пирог, для которого даже тесто не понадобится: отличный и простой рецепт

Хороший гарнир или самостоятельный перекус

Мы делились рецептом вкуснейшей скумбрии. Теперь рассказываем, как испечь отличный закусочный пирог из овощей.

Для него даже тесто не нужно. Это вполне самостоятельное блюдо, которое можно съесть горячим или использовать в качестве гарнира. Рецептом поделились на портале SHUBA

Ингредиенты:

Капуста белокочанная — 800 г

Морковь – 2 шт.

Перец болгарский красный — 150 г.

Лук порей – 2 шт.

Петрушка, веточка – 6 шт.

Укроп, пучок – 1 шт.

Манка — 3 ст. л.

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Перец душистый молотый — 1/2 ч. л.

Сушеный тмин – 1/2 ч. л.

Яйца куриные – 3 шт.

Способ приготовления:

Капусту натираем на крупной терке. Морковь крошим тоненькой соломкой и обжариваем до готовности с луком, порезанным кубиками. Перец тоже нарезаем кубиками, зелень сечим. Порей нарезаем кружочками. Соединяем капусту, зажарку из лука и моркови. Также добавляем перец, зелень, желтки, соль, перец, тмин и манку. Хорошо вымешиваем. Отдельно взбиваем белки и вмешиваем в овощную смесь. Массу выкладываем в форму, застеленную пергаментом, и выпекаем при 170 градусов 50-60 минут.

Выходит очень вкусно и ароматно. Прекрасно подать такой пирог со сметаной или соусом на основе йогурта.