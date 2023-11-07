Пышный омлет по этому рецепту будет на столе через пять минут

Завтрак получится не только вкусным, но и полезным

Каждое утро мы думаем, что приготовить на завтрак. Этот прием пищи должен быть сытным, полезным, вкусным и быстрым в приготовлении. Именно поэтому пышный омлет — лучший вариант для отличного завтрака.

Вместе с "Главредом" за пять минут мы приготовим вкусный и полезный омлет. Для него вам не придется выбирать в магазине какие-то дорогие ингредиенты — вы точно найдете все у себя в холодильнике. Этот рецепт спасет вас, если утром нет времени на приготовление.

Как приготовить пышный омлет за пять минут

Ингредиенты:

яйца крупные — 2 шт.;

молоко — 150 мл;

буженина или бекон;

помидоры черри — 4 шт.;

специи, лук, сухой чеснок — по вкусу.

Способ приготовления:

Духовку разогреваем до 180-200 градусов. Берем небольшую форму для запекания, смазываем ее оливковым или сливочным маслом. Помидоры и лук порей моем, нарезаем их кружочками и красиво перекладываем в форму. Сверху накладываем несколько ломтиков буженины или бекона. Яйца моем, разбиваем в тарелку и заливаем теплым молоком. Все взбиваем венчиком в течение 2 минут, солим и добавляем специи по вкусу. Яичную смесь заливаем в деко и ставим в духовку. Как только омлет станет пышным, выключаем духовку, даем остыть и подаем на стол.

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