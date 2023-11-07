Пышный омлет по этому рецепту будет на столе через пять минут
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Завтрак получится не только вкусным, но и полезным
Каждое утро мы думаем, что приготовить на завтрак. Этот прием пищи должен быть сытным, полезным, вкусным и быстрым в приготовлении. Именно поэтому пышный омлет — лучший вариант для отличного завтрака.
Вместе с "Главредом" за пять минут мы приготовим вкусный и полезный омлет. Для него вам не придется выбирать в магазине какие-то дорогие ингредиенты — вы точно найдете все у себя в холодильнике. Этот рецепт спасет вас, если утром нет времени на приготовление.
Как приготовить пышный омлет за пять минут
Ингредиенты:
- яйца крупные — 2 шт.;
- молоко — 150 мл;
- буженина или бекон;
- помидоры черри — 4 шт.;
- специи, лук, сухой чеснок — по вкусу.
Способ приготовления:
- Духовку разогреваем до 180-200 градусов. Берем небольшую форму для запекания, смазываем ее оливковым или сливочным маслом.
- Помидоры и лук порей моем, нарезаем их кружочками и красиво перекладываем в форму. Сверху накладываем несколько ломтиков буженины или бекона.
- Яйца моем, разбиваем в тарелку и заливаем теплым молоком. Все взбиваем венчиком в течение 2 минут, солим и добавляем специи по вкусу. Яичную смесь заливаем в деко и ставим в духовку.
- Как только омлет станет пышным, выключаем духовку, даем остыть и подаем на стол.
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