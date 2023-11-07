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Никакого риса и кукурузы: этот крабовый салат вы приготовите из трех ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такой салат покорит ваше сердце
Такой салат покорит ваше сердце. Фото cesmak.info

Оказывается, это блюдо приготовить можно еще проще и вкуснее

Без салатов сложно представить нашу кухню. Безусловно, один из самых популярных салатов — крабовый. Как правило, классическое блюдо готовится с рисом, яйцами, консервированной кукурузой и майонезом.

Если же вы решили удивить гостей и близких за праздничным столом, приготовьте крабовый салат по рецепту "Главреда". Нежное, простое и легкое в приготовлении блюдо восхитит абсолютно всех. Попробуйте — и убедитесь.

Как приготовить крабовый салат

Ингредиенты:

  • крабовые палочки — 200 г;
  • сыр твердый (лучше всего Голландский) — 180 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • чеснок — по вкусу;
  • майонез — для заправки.

Способ приготовления:

  1. Твердый сыр натираем на средней терке.
  2. Яйца отвариваем вкрутую, остужаем, чистим, делим на желтки и белки. Желтки сразу же натираем на мелкой терке к сыру. По желанию в начинку добавляем немного чеснока и 1 столовую ложку майонеза. Все тщательно перемешиваем.
  3. В отдельную тарелку натираем на мелкой терке белок.
  4. Крабовые палочки чистим от упаковки, выкладываем на блюдо и промазываем начинкой из сыра, желтка и чеснока. Собираем салат, пока не закончатся крабовые палочки. Верхний слой посыпаем белком и украшаем веточками зелени.

Еще попробуйте добавить в крабовый салат творог по рецепту "Телеграф". Вы удивитесь результату.

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#Рецепт #Салат #Крабовые палочки #Готовим дома