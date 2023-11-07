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Такой курочкой с удовольствием лакомятся грузины: готовим вкуснейшее чахохбили

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Мясо получится невероятно вкусным
Мясо получится невероятно вкусным. Фото smachnonews.24tv.ua

Приготовьте мясо так, как это умеют грузины

Грузинская кухня — это не только хачапури по-аджарськи и любимые хинкали. Это еще и потрясающее мясо.

Сегодня вместе с Foodoboz мы приготовим вкуснейшее блюдо — чахохбили из курицы. В основе рецепта ранее было мясо фазанов, ведь хохоби в грузинском языке означает фазан. Со временем эта птица потеряла свою популярность, а ее место заняла курятина. Здесь важно тщательно выбирать мясо, чтобы оно было сочным.

Если хочется чего-то нового и необычного — приготовьте чахохбили из курицы. Такое мясо просто растает во рту, чеснок, зелень и специи придадут ему аромата, а соус ткемали – особой кислинки.

Как приготовить чахохбили из курицы

Ингредиенты:

  • курица — 1,5 кг;
  • лук репчатый — 3-5 шт.;
  • помидор — 4 шт.;
  • кинза — 1 пучок;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • растительное масло — 2-3 ст. л.;
  • масло сливочное — 1 ст. л.;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу;
  • хмели-сунели — 1 ч. л.;
  • соус ткемали — 3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Курицу моем, убираем все лишнее и разрезаем на удобные кусочки.
  2. Лук чистим, моем, нарезаем перышками или четверть кольцами.
  3. Помидоры отправляем в жаропрочную посуду, заливаем кипятком, чтобы легко снять кожицу, нарезаем кубиками.
  4. Мясо жарим до румяной корочки на растительном масле (грудку следует добавить позже). Туда же отправляем сливочное масло, лук и жарим до золотистого цвета. Солим, перчим, даем несколько минут потомиться.
  5. Добавляем помидоры, немного солим и посыпаем хмели-сунели, при желании добавляем красный перец и тушим до готовности — это должно занять около 20 минут.
  6. Добавляем соус ткемали, нарезанную кинзу, пропущенный через пресс чеснок, даем потомиться еще 10 минут.

Готовое горячее блюдо можно подавать как с гарниром по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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#Рецепт #Грузия #Мясо #Готовим дома