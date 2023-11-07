Такой курочкой с удовольствием лакомятся грузины: готовим вкуснейшее чахохбили
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Приготовьте мясо так, как это умеют грузины
Грузинская кухня — это не только хачапури по-аджарськи и любимые хинкали. Это еще и потрясающее мясо.
Сегодня вместе с Foodoboz мы приготовим вкуснейшее блюдо — чахохбили из курицы. В основе рецепта ранее было мясо фазанов, ведь хохоби в грузинском языке означает фазан. Со временем эта птица потеряла свою популярность, а ее место заняла курятина. Здесь важно тщательно выбирать мясо, чтобы оно было сочным.
Если хочется чего-то нового и необычного — приготовьте чахохбили из курицы. Такое мясо просто растает во рту, чеснок, зелень и специи придадут ему аромата, а соус ткемали – особой кислинки.
Как приготовить чахохбили из курицы
Ингредиенты:
- курица — 1,5 кг;
- лук репчатый — 3-5 шт.;
- помидор — 4 шт.;
- кинза — 1 пучок;
- чеснок — 3 зубчика;
- растительное масло — 2-3 ст. л.;
- масло сливочное — 1 ст. л.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- хмели-сунели — 1 ч. л.;
- соус ткемали — 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Курицу моем, убираем все лишнее и разрезаем на удобные кусочки.
- Лук чистим, моем, нарезаем перышками или четверть кольцами.
- Помидоры отправляем в жаропрочную посуду, заливаем кипятком, чтобы легко снять кожицу, нарезаем кубиками.
- Мясо жарим до румяной корочки на растительном масле (грудку следует добавить позже). Туда же отправляем сливочное масло, лук и жарим до золотистого цвета. Солим, перчим, даем несколько минут потомиться.
- Добавляем помидоры, немного солим и посыпаем хмели-сунели, при желании добавляем красный перец и тушим до готовности — это должно занять около 20 минут.
- Добавляем соус ткемали, нарезанную кинзу, пропущенный через пресс чеснок, даем потомиться еще 10 минут.
Готовое горячее блюдо можно подавать как с гарниром по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!