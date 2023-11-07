Необычная начинка и идеальное тесто: вкуснее пирога вы не готовили
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Пирог, который способен удивить всех
Тыквенный пирог — вкусная и необычная сезонная выпечка. Поскольку тыква — очень питательный продукт, то такая выпечка получится очень полезной. Такие пироги получаются нежными и ароматными.
А что, если в начинку к тыкве добавить немного фарша? Именно такой необычный рецепт пирога предлагает "УНИАН". Пирог получится не только сытным и вкусным, но еще невероятно питательным. Попробуем?
Как приготовить тыквенный пирог с мясом
Ингредиенты:
- мука — 350 г;
- тыква — 300 г;
- фарш мясной — 200 г;
- вода — 190 мл;
- растительное масло — 60 мл;
- лук — 1 шт.;
- зира — 0,5 ч. л.;
- желток — 1 шт. (для смазки);
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- В глубокой миске смешиваем воду и растительное масло, добавляем соль и все тщательно перемешиваем.
- Частями подсыпая муку, замешиваем мягкое тесто, похожее на дрожжевое. Накрываем его полотенцем и оставляем на 20 минут.
- Для приготовления начинки в фарш добавляем мелко нарезанный лук и тыкву. Туда же отправляем зиру, соль и перец. По желанию добавляем 2-3 ст. л. растительного масла и тщательно все перемешиваем.
- Полученное тесто разделяем на две части, каждую раскатываем толщиной примерно 3 мм.
- Один пласт отправляем на противень, равномерно распределяем на нем начинку, оставив свободные края. Накрываем вторым пластом, защипываем края, делаем по центру дырочку для выхода пара и смазываем желтком.
- Пирог отправляем в духовку на 45 минут при температуре 190°C. В процессе следует несколько раз открыть духовку и брызнуть на стенки водой из распылителя.
- Готовый пирог сбрызгиваем водой, накрываем полотенцем и оставляем на 10-15 минут.
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