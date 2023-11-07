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Необычная начинка и идеальное тесто: вкуснее пирога вы не готовили

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Выпечка получится не только вкусной, но и полезной
Выпечка получится не только вкусной, но и полезной. Фото shuba.life

Пирог, который способен удивить всех

Тыквенный пирог — вкусная и необычная сезонная выпечка. Поскольку тыква — очень питательный продукт, то такая выпечка получится очень полезной. Такие пироги получаются нежными и ароматными.

А что, если в начинку к тыкве добавить немного фарша? Именно такой необычный рецепт пирога предлагает "УНИАН". Пирог получится не только сытным и вкусным, но еще невероятно питательным. Попробуем?

Как приготовить тыквенный пирог с мясом

Ингредиенты:

  • мука — 350 г;
  • тыква — 300 г;
  • фарш мясной — 200 г;
  • вода — 190 мл;
  • растительное масло — 60 мл;
  • лук — 1 шт.;
  • зира — 0,5 ч. л.;
  • желток — 1 шт. (для смазки);
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. В глубокой миске смешиваем воду и растительное масло, добавляем соль и все тщательно перемешиваем.
  2. Частями подсыпая муку, замешиваем мягкое тесто, похожее на дрожжевое. Накрываем его полотенцем и оставляем на 20 минут.
  3. Для приготовления начинки в фарш добавляем мелко нарезанный лук и тыкву. Туда же отправляем зиру, соль и перец. По желанию добавляем 2-3 ст. л. растительного масла и тщательно все перемешиваем.
  4. Полученное тесто разделяем на две части, каждую раскатываем толщиной примерно 3 мм.
  5. Один пласт отправляем на противень, равномерно распределяем на нем начинку, оставив свободные края. Накрываем вторым пластом, защипываем края, делаем по центру дырочку для выхода пара и смазываем желтком.
  6. Пирог отправляем в духовку на 45 минут при температуре 190°C. В процессе следует несколько раз открыть духовку и брызнуть на стенки водой из распылителя.
  7. Готовый пирог сбрызгиваем водой, накрываем полотенцем и оставляем на 10-15 минут.

Из тыквы можно еще приготовить потрясающие булочки по рецепту "Телеграфа". Они удивят не только вкусом, но и внешним видом.

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