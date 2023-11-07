Необычная начинка и идеальное тесто: вкуснее пирога вы не готовили

Пирог, который способен удивить всех

Тыквенный пирог — вкусная и необычная сезонная выпечка. Поскольку тыква — очень питательный продукт, то такая выпечка получится очень полезной. Такие пироги получаются нежными и ароматными.

А что, если в начинку к тыкве добавить немного фарша? Именно такой необычный рецепт пирога предлагает "УНИАН". Пирог получится не только сытным и вкусным, но еще невероятно питательным. Попробуем?

Как приготовить тыквенный пирог с мясом

Ингредиенты:

мука — 350 г;

тыква — 300 г;

фарш мясной — 200 г;

вода — 190 мл;

растительное масло — 60 мл;

лук — 1 шт.;

зира — 0,5 ч. л.;

желток — 1 шт. (для смазки);

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешиваем воду и растительное масло, добавляем соль и все тщательно перемешиваем. Частями подсыпая муку, замешиваем мягкое тесто, похожее на дрожжевое. Накрываем его полотенцем и оставляем на 20 минут. Для приготовления начинки в фарш добавляем мелко нарезанный лук и тыкву. Туда же отправляем зиру, соль и перец. По желанию добавляем 2-3 ст. л. растительного масла и тщательно все перемешиваем. Полученное тесто разделяем на две части, каждую раскатываем толщиной примерно 3 мм. Один пласт отправляем на противень, равномерно распределяем на нем начинку, оставив свободные края. Накрываем вторым пластом, защипываем края, делаем по центру дырочку для выхода пара и смазываем желтком. Пирог отправляем в духовку на 45 минут при температуре 190°C. В процессе следует несколько раз открыть духовку и брызнуть на стенки водой из распылителя. Готовый пирог сбрызгиваем водой, накрываем полотенцем и оставляем на 10-15 минут.

Из тыквы можно еще приготовить потрясающие булочки по рецепту "Телеграфа". Они удивят не только вкусом, но и внешним видом.