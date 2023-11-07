Рецепт из маминой кулинарной книги: вспомним детство с сырными шариками

Отличная конкуренция уличному фастфуду

У многих детство ассоциируется с маминым сладостями. И если вы уже пробовали воздушные булочки с корицей, пора вспомнить еще одно блюдо родом из детства.

"ТСН" предлагает приготовить фантастические сырные шарики по маминому рецепту. Потрясающая сладость из подручных продуктов придется по вкусу даже вашим деткам-сладкоежкам. Они будут просить это лакомство чуть ли не ежедневно.

Как приготовить сырные шарики

Ингредиенты:

1 яйцо;

300 г творога;

100 г муки;

2 ст.л. сахара,

1 ч.л ванильного сахара;

1/2 ч.л. соды;

щепотка соли;

300 мл рафинированного растительного масла.

Способ приготовления:

В миске смешиваем творог, сахар, муку, ванильный сахар, соль, яйцо и соду. Замешиваем крутое, но липкое тесто. Из полученной творожной массы формируем шарики диаметром полтора-два сантиметра и обваливаем их в муке. В кастрюле с толстым дном подогреваем рафинированное растительное масло. Шарики обжариваем во фритюре до золотистого цвета и выкладываем на салфетку, чтобы убрать излишек масла. Готовые сырные шарики посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.

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