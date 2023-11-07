Рецепт из маминой кулинарной книги: вспомним детство с сырными шариками
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Отличная конкуренция уличному фастфуду
У многих детство ассоциируется с маминым сладостями. И если вы уже пробовали воздушные булочки с корицей, пора вспомнить еще одно блюдо родом из детства.
"ТСН" предлагает приготовить фантастические сырные шарики по маминому рецепту. Потрясающая сладость из подручных продуктов придется по вкусу даже вашим деткам-сладкоежкам. Они будут просить это лакомство чуть ли не ежедневно.
Как приготовить сырные шарики
Ингредиенты:
- 1 яйцо;
- 300 г творога;
- 100 г муки;
- 2 ст.л. сахара,
- 1 ч.л ванильного сахара;
- 1/2 ч.л. соды;
- щепотка соли;
- 300 мл рафинированного растительного масла.
Способ приготовления:
- В миске смешиваем творог, сахар, муку, ванильный сахар, соль, яйцо и соду. Замешиваем крутое, но липкое тесто.
- Из полученной творожной массы формируем шарики диаметром полтора-два сантиметра и обваливаем их в муке.
- В кастрюле с толстым дном подогреваем рафинированное растительное масло. Шарики обжариваем во фритюре до золотистого цвета и выкладываем на салфетку, чтобы убрать излишек масла.
- Готовые сырные шарики посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.
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