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Рецепт из маминой кулинарной книги: вспомним детство с сырными шариками

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
В детстве такие шарики были очень желанными
В детстве такие шарики были очень желанными. Фото tsn.ua

Отличная конкуренция уличному фастфуду

У многих детство ассоциируется с маминым сладостями. И если вы уже пробовали воздушные булочки с корицей, пора вспомнить еще одно блюдо родом из детства.

"ТСН" предлагает приготовить фантастические сырные шарики по маминому рецепту. Потрясающая сладость из подручных продуктов придется по вкусу даже вашим деткам-сладкоежкам. Они будут просить это лакомство чуть ли не ежедневно.

Как приготовить сырные шарики

Ингредиенты:

  • 1 яйцо;
  • 300 г творога;
  • 100 г муки;
  • 2 ст.л. сахара,
  • 1 ч.л ванильного сахара;
  • 1/2 ч.л. соды;
  • щепотка соли;
  • 300 мл рафинированного растительного масла.

Способ приготовления:

  1. В миске смешиваем творог, сахар, муку, ванильный сахар, соль, яйцо и соду. Замешиваем крутое, но липкое тесто.
  2. Из полученной творожной массы формируем шарики диаметром полтора-два сантиметра и обваливаем их в муке.
  3. В кастрюле с толстым дном подогреваем рафинированное растительное масло. Шарики обжариваем во фритюре до золотистого цвета и выкладываем на салфетку, чтобы убрать излишек масла.
  4. Готовые сырные шарики посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.

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#Рецепт #Десерт #Готовим дома