В этом маринаде скумбрия получится вкусной, а селедка - еще вкуснее
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От рыбки будут в восторге и близкие, и гости
Без рыбы в том или ином виде мы не представляем наш стол. Например, скумбрию мы любим запекать в духовке или готовить из нее вкусные котлетки, а сельдь маринуем по-голландски или готовим из нее необычную "Шубу".
Сегодня же вместе с "РБК-Украина" предлагаем приготовить потрясающе вкусный маринад для сельди и скумбрии. Любители рыбки пряного посола обязательно будут в восторге от такого маринада.
Как вкусно замариновать рыбу
Ингредиенты:
- свежемороженая сельдь или скумбрия — 2 шт.;
- лук репчатый — 1 шт. (можно больше)
- кетчуп или томатная паста (пасту немного развести водой) — 4 ст. л.;
- масло подсолнечное — 120 мл;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 1 ст. л.;
- кориандр горошком — 1 ч. л.;
- перец черный горошком (или смесь перцев) — 1 ч. л.;
- перец душистый — 4-6 шт.;
- лавровый лист — 2-3 шт.;
- уксус 9% — 50 мл.
Способ приготовления:
- Рыбу помойте, почистите от внутренностей, черных пленок и порежьте кусочками шириной около 2 см.
- Для приготовления маринада в маленькую кастрюльку положите кетчуп, влейте масло, добавьте сахар, соль, кориандр, перец, лавровый лист. Все тщательно перемешайте — смесь должна закипеть, а соль и сахар раствориться.
- В полученную смесь влейте уксус, доведите до кипения, снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры.
- Лук порежьте тонкими полукольцами.
- Возьмите посуду подходящего размера, на дно выложите половину лука, на него переложите рыбу, сверху — остатки лука. Все залейте остывшим маринадом, чтобы покрыть рыбу, закройте крышкой и поставьте на сутки в холодильник.
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