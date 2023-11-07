В этом маринаде скумбрия получится вкусной, а селедка - еще вкуснее

От рыбки будут в восторге и близкие, и гости

Без рыбы в том или ином виде мы не представляем наш стол. Например, скумбрию мы любим запекать в духовке или готовить из нее вкусные котлетки, а сельдь маринуем по-голландски или готовим из нее необычную "Шубу".

Сегодня же вместе с "РБК-Украина" предлагаем приготовить потрясающе вкусный маринад для сельди и скумбрии. Любители рыбки пряного посола обязательно будут в восторге от такого маринада.

Как вкусно замариновать рыбу

Ингредиенты:

свежемороженая сельдь или скумбрия — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт. (можно больше)

кетчуп или томатная паста (пасту немного развести водой) — 4 ст. л.;

масло подсолнечное — 120 мл;

сахар — 2 ст. л.;

соль — 1 ст. л.;

кориандр горошком — 1 ч. л.;

перец черный горошком (или смесь перцев) — 1 ч. л.;

перец душистый — 4-6 шт.;

лавровый лист — 2-3 шт.;

уксус 9% — 50 мл.

Способ приготовления:

Рыбу помойте, почистите от внутренностей, черных пленок и порежьте кусочками шириной около 2 см. Для приготовления маринада в маленькую кастрюльку положите кетчуп, влейте масло, добавьте сахар, соль, кориандр, перец, лавровый лист. Все тщательно перемешайте — смесь должна закипеть, а соль и сахар раствориться. В полученную смесь влейте уксус, доведите до кипения, снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры. Лук порежьте тонкими полукольцами. Возьмите посуду подходящего размера, на дно выложите половину лука, на него переложите рыбу, сверху — остатки лука. Все залейте остывшим маринадом, чтобы покрыть рыбу, закройте крышкой и поставьте на сутки в холодильник.

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