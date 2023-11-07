Салат, который способен удивить всех: сытное блюдо из простых продуктов

Отличный вариант и для праздника, и для семейного обеда

Мало найдется людей, которые не любят салаты. Рецептов их невероятное множество: кто-то любит оливье, кому-то нравится сельдь под "Шубой", а кто-то жить не может без салата со свеклой.

Сегодня вместе с "Фокусом" мы приготовим необычный картофельный салат со сметаной. Блюдо получается настолько сытным, что его можно даже подавать как самостоятельное блюдо. Простой в приготовлении, но сытный салат можно подавать и на праздничный стол, и к семейному обеду или ужину. Кстати, лучше его подавать в теплом виде — так блюдо отдаст максимум вкуса и аромата.

Как приготовить картофельный салат со сметаной

Ингредиенты:

картофель – 700 г;

сметана (21%) – 4 ст. л;

бекон – 6 слайсов;

масло оливковое – 6 ст. л;

лимонный сок – 2 ст. л;

цедра лимона – 1 ст. л;

зеленый лук – пучок;

морская соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель моем, чистим, отправляем в кастрюлю, заливаем водой и варим до готовности. В это время готовим заправку. Для этого в глубокой миске смешиваем оливковое масло с лимонным соком. С готового картофеля сливаем воду, перекладываем в тарелку, добавляем заправку, морскую соль и черный перец. В сковороде с небольшим количеством оливкового масла на среднем огне жарим бекон по 2 минуты с каждой стороны. Готовый бекон выкладываем на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. К картофелю добавляем сметану, зеленый лук, цедру лимона, сверху выкладываем бекон и подаем на стол.

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