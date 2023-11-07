Салат, который способен удивить всех: сытное блюдо из простых продуктов
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Отличный вариант и для праздника, и для семейного обеда
Мало найдется людей, которые не любят салаты. Рецептов их невероятное множество: кто-то любит оливье, кому-то нравится сельдь под "Шубой", а кто-то жить не может без салата со свеклой.
Сегодня вместе с "Фокусом" мы приготовим необычный картофельный салат со сметаной. Блюдо получается настолько сытным, что его можно даже подавать как самостоятельное блюдо. Простой в приготовлении, но сытный салат можно подавать и на праздничный стол, и к семейному обеду или ужину. Кстати, лучше его подавать в теплом виде — так блюдо отдаст максимум вкуса и аромата.
Как приготовить картофельный салат со сметаной
Ингредиенты:
- картофель – 700 г;
- сметана (21%) – 4 ст. л;
- бекон – 6 слайсов;
- масло оливковое – 6 ст. л;
- лимонный сок – 2 ст. л;
- цедра лимона – 1 ст. л;
- зеленый лук – пучок;
- морская соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель моем, чистим, отправляем в кастрюлю, заливаем водой и варим до готовности.
- В это время готовим заправку. Для этого в глубокой миске смешиваем оливковое масло с лимонным соком.
- С готового картофеля сливаем воду, перекладываем в тарелку, добавляем заправку, морскую соль и черный перец.
- В сковороде с небольшим количеством оливкового масла на среднем огне жарим бекон по 2 минуты с каждой стороны. Готовый бекон выкладываем на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.
- К картофелю добавляем сметану, зеленый лук, цедру лимона, сверху выкладываем бекон и подаем на стол.
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