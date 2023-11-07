Такую "Мимозу" вы точно не пробовали: пять минут - и закуска на столе

Удовольствие с первого укуса

Один из самых популярных блюд на нашей кухне уже достаточно долгое время — салат "Мимоза". Классический рецепт предусматривает использование сардин в масле, картофеля, моркови, лука, яиц — эти ингредиенты выкладываются слоями и смазываются майонезом.

Сегодня вместе с "Главредом" предлагаем немного изменить рецепт и приготовить "Мимозу", но не салат — у нас получатся просто невероятные фаршированные тунцом яйца. Такой вариант популярного блюда понравится абсолютно всем.

Как приготовить фаршированные яйца "Мимоза"

Ингредиенты:

яйца — 8-10 шт.;

тунец в масле — 120 г;

сыр твердый — 50 г;

легкий майонез — 3 ст. л.;

соль;

лук зеленый;

укроп;

специи "Прованские травы" — по желанию.

Способ приготовления:

Яйца моем, варим в течение 15 минут до полной готовности. Остужаем и чистим. Разрезаем 6-8 яиц пополам, желток отправляем в миску. Оставшиеся 2 яйца оставляем для начинки. Несколько желтков оставляем для украшения, остальные натираем на мелкой терки или измельчаем вилкой. К желткам отправляем натертые на мелкой терке 2 яйца, твердый сыр и измельченный зеленый лук. Банку с тунцом открываем, сливаем масло, измельчаем вилкой и добавляем к желтку. Солим, отправляем в массу майонез, специи "Прованские травы" и тщательно все перемешиваем. Каждую половинку яйца наполняем начинкой и слегка промазываем верх майонезом. Натираем желтки, которые оставляли для украшения, посыпаем яйца, украшаем веточками укропа и подаем к столу.

Быструю и вкусную закуску можно приготовить по рецепту "Телеграфа" из обычных крабовых палочек. Попробуйте — у вас получится невероятно вкусное блюдо.