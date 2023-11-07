Такую "Мимозу" вы точно не пробовали: пять минут - и закуска на столе
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Удовольствие с первого укуса
Один из самых популярных блюд на нашей кухне уже достаточно долгое время — салат "Мимоза". Классический рецепт предусматривает использование сардин в масле, картофеля, моркови, лука, яиц — эти ингредиенты выкладываются слоями и смазываются майонезом.
Сегодня вместе с "Главредом" предлагаем немного изменить рецепт и приготовить "Мимозу", но не салат — у нас получатся просто невероятные фаршированные тунцом яйца. Такой вариант популярного блюда понравится абсолютно всем.
Как приготовить фаршированные яйца "Мимоза"
Ингредиенты:
- яйца — 8-10 шт.;
- тунец в масле — 120 г;
- сыр твердый — 50 г;
- легкий майонез — 3 ст. л.;
- соль;
- лук зеленый;
- укроп;
- специи "Прованские травы" — по желанию.
Способ приготовления:
- Яйца моем, варим в течение 15 минут до полной готовности. Остужаем и чистим. Разрезаем 6-8 яиц пополам, желток отправляем в миску. Оставшиеся 2 яйца оставляем для начинки.
- Несколько желтков оставляем для украшения, остальные натираем на мелкой терки или измельчаем вилкой.
- К желткам отправляем натертые на мелкой терке 2 яйца, твердый сыр и измельченный зеленый лук.
- Банку с тунцом открываем, сливаем масло, измельчаем вилкой и добавляем к желтку. Солим, отправляем в массу майонез, специи "Прованские травы" и тщательно все перемешиваем.
- Каждую половинку яйца наполняем начинкой и слегка промазываем верх майонезом.
- Натираем желтки, которые оставляли для украшения, посыпаем яйца, украшаем веточками укропа и подаем к столу.
Быструю и вкусную закуску можно приготовить по рецепту "Телеграфа" из обычных крабовых палочек. Попробуйте — у вас получится невероятно вкусное блюдо.