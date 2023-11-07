Элементарный рецепт, который удивит даже детей: готовим блинчик с бананом
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На запах такого завтрака сбегутся очень быстро
Завтрак — самый важный прием пищи. Нам хочется, чтобы он был сытным, вкусным и быстрым в приготовлении. А если еще завтрак съедят дети-привереды — такому блюду цены не будет. Безусловно, одним из популярных блюд на завтрак являются любимые блины.
Вместе с "Главредом" сегодня приготовим настолько вкусные блины, что его с удовольствием будут съедать даже самые прихотливые дети. Весь секрет в том, что мы добавим в тесто банан. Такой завтрак не только поможет разнообразить детское меню, но и предоставит нужную энергию для активных игр и занятий в течение дня.
Как приготовить блины с бананом
Ингредиенты:
- 2 больших банана;
- 2 яйца;
- сахар по желанию;
- 100 г муки;
- 150 мл молока;
- 1 ст. л подсолнечного масла;
- сливочное масло для жарки.
Способ приготовления:
- Бананы чистим и нарезаем.
- Яйца разбиваем в отдельную миску, туда же по желанию добавляем сахар, молоко и муку. Все тщательно взбиваем и в конце добавляем подсолнечное масло.
- Сковородку смазываем сливочным маслом, посыпаем сахаром и выкладываем нарезанные бананы. На них сверху наливаем тесто и жарим под закрытой крышкой на маленьком огне 10 минут. Блин переворачиваем с помощью тарелки и жарим еще 2-4 минуты.
Подавать такой блин с бананом можно с заварным кремом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!