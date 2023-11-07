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Элементарный рецепт, который удивит даже детей: готовим блинчик с бананом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вам понадобится только сковорода и простые ингредиенты
Вам понадобится только сковорода и простые ингредиенты. Фото lady.tochka.net

На запах такого завтрака сбегутся очень быстро

Завтрак — самый важный прием пищи. Нам хочется, чтобы он был сытным, вкусным и быстрым в приготовлении. А если еще завтрак съедят дети-привереды — такому блюду цены не будет. Безусловно, одним из популярных блюд на завтрак являются любимые блины.

Вместе с "Главредом" сегодня приготовим настолько вкусные блины, что его с удовольствием будут съедать даже самые прихотливые дети. Весь секрет в том, что мы добавим в тесто банан. Такой завтрак не только поможет разнообразить детское меню, но и предоставит нужную энергию для активных игр и занятий в течение дня.

Как приготовить блины с бананом

Ингредиенты:

  • 2 больших банана;
  • 2 яйца;
  • сахар по желанию;
  • 100 г муки;
  • 150 мл молока;
  • 1 ст. л подсолнечного масла;
  • сливочное масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. Бананы чистим и нарезаем.
  2. Яйца разбиваем в отдельную миску, туда же по желанию добавляем сахар, молоко и муку. Все тщательно взбиваем и в конце добавляем подсолнечное масло.
  3. Сковородку смазываем сливочным маслом, посыпаем сахаром и выкладываем нарезанные бананы. На них сверху наливаем тесто и жарим под закрытой крышкой на маленьком огне 10 минут. Блин переворачиваем с помощью тарелки и жарим еще 2-4 минуты.

Подавать такой блин с бананом можно с заварным кремом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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