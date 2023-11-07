Элементарный рецепт, который удивит даже детей: готовим блинчик с бананом

На запах такого завтрака сбегутся очень быстро

Завтрак — самый важный прием пищи. Нам хочется, чтобы он был сытным, вкусным и быстрым в приготовлении. А если еще завтрак съедят дети-привереды — такому блюду цены не будет. Безусловно, одним из популярных блюд на завтрак являются любимые блины.

Вместе с "Главредом" сегодня приготовим настолько вкусные блины, что его с удовольствием будут съедать даже самые прихотливые дети. Весь секрет в том, что мы добавим в тесто банан. Такой завтрак не только поможет разнообразить детское меню, но и предоставит нужную энергию для активных игр и занятий в течение дня.

Как приготовить блины с бананом

Ингредиенты:

2 больших банана;

2 яйца;

сахар по желанию;

100 г муки;

150 мл молока;

1 ст. л подсолнечного масла;

сливочное масло для жарки.

Способ приготовления:

Бананы чистим и нарезаем. Яйца разбиваем в отдельную миску, туда же по желанию добавляем сахар, молоко и муку. Все тщательно взбиваем и в конце добавляем подсолнечное масло. Сковородку смазываем сливочным маслом, посыпаем сахаром и выкладываем нарезанные бананы. На них сверху наливаем тесто и жарим под закрытой крышкой на маленьком огне 10 минут. Блин переворачиваем с помощью тарелки и жарим еще 2-4 минуты.

Подавать такой блин с бананом можно с заварным кремом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!