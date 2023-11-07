Всего три ингредиента - и салат на столе: ваши близкие точно оценят блюдо
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Салат с крабовыми палочками, фасолью и огурцами получается сытным и вкусным
Если времени мало, но на ужин хочется сообразить что-нибудь интересное, салат с крабовыми палочками — именно то, что нужно! Несмотря на то, что блюдо просто готовится, оно выходит сытным и вкусным.
Наверняка, в каждом доме найдется и банка консервированной фасоли, и огурцы, и пачка крабовых палочек в морозилке. А рецептом вкусности с нами поделились на портале "Лемуров.нет".
Как приготовить салат с крабовыми палочками и огурцами
Ингредиенты:
- Консервированная фасоль – 1 банка;
- Свежие огурцы средние – 2 шт.;
- Крабовые палочки – 200 г
- Майонез
- Чеснок – 1 зуб. по желанию
Способ приготовления:
- Крабовые палочки нарезать кубиками.
- Огурцы нарезать кубиками.
- С фасоли слить жидкость.
- Смешать все ингредиенты, по желанию добавить выдавленный через пресс чеснок, посолить, поперчить, заправить майонезом.
А если вы любите крабовые палочки, рекомендуем также приготовить салат с помидором и крабовыми палочками. Готовить его очень просто и быстро, а нравится такое блюдо почти всем.