Всего три ингредиента - и салат на столе: ваши близкие точно оценят блюдо

Салат с крабовыми палочками, фасолью и огурцами получается сытным и вкусным

Если времени мало, но на ужин хочется сообразить что-нибудь интересное, салат с крабовыми палочками — именно то, что нужно! Несмотря на то, что блюдо просто готовится, оно выходит сытным и вкусным.

Наверняка, в каждом доме найдется и банка консервированной фасоли, и огурцы, и пачка крабовых палочек в морозилке. А рецептом вкусности с нами поделились на портале "Лемуров.нет".

Как приготовить салат с крабовыми палочками и огурцами

Ингредиенты:

Консервированная фасоль – 1 банка;

Свежие огурцы средние – 2 шт.;

Крабовые палочки – 200 г

Майонез

Чеснок – 1 зуб. по желанию

Способ приготовления:

Крабовые палочки нарезать кубиками. Огурцы нарезать кубиками. С фасоли слить жидкость. Смешать все ингредиенты, по желанию добавить выдавленный через пресс чеснок, посолить, поперчить, заправить майонезом.

А если вы любите крабовые палочки, рекомендуем также приготовить салат с помидором и крабовыми палочками. Готовить его очень просто и быстро, а нравится такое блюдо почти всем.