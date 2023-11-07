Мало теста, много начинки: пирог, напоминающий торт

Этот рецепт для тех, кто любит простую домашнюю выпечку

Любители персиков могут приготовить вкусный десерт из этих фруктов не только в сезон. Ведь существует множество рецептов выпечки из консервированных персиков, которые выходят ничуть не хуже.

Мягкий сочный пирог с большим количеством персиков покорит желудок каждого, кто его попробует. А рецептом с нами поделились на портале "Лемуров.нет".

Как приготовить пирог с персиками

Ингредиенты:

Тесто

Яйца – 2 шт.;

Мука – 250 г;

Сахар – 100 г;

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Соль – щепотка

Подсолнечное масло – 100 мл;

Сметана – 100 г;

Разрыхлитель – 12 г

Начинка

Консервированные персики

Крошка

Сахар – 50 г;

Сливочное масло – 40 г;

Мука – 50 г

Способ приготовления:

Яйцо смешать с солью, сахаром, ванильным сахаром, взбить миксером. Добавить масло и сметану, взбить. Просеять муку и разрыхлитель, взбить. Тесто вылить в застеленную пергаментом форму для выпечки. Персики нарезать дольками, выложить поверх теста. Для крошки смешать сахар, муку и сливочное масло. Посыпать ею пирог. Выпекать пирог при 180 градусах около 45 минут.

А если вы любите выпечку с персиками, рекомендуем также приготовить пирог "4 стакана" с этими фруктами по рецепту "Телеграфа". Вкусный и рыхлый, он сведет с ума своим ароматом даже ваших соседей.