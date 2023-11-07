Мало теста, много начинки: пирог, напоминающий торт
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Этот рецепт для тех, кто любит простую домашнюю выпечку
Любители персиков могут приготовить вкусный десерт из этих фруктов не только в сезон. Ведь существует множество рецептов выпечки из консервированных персиков, которые выходят ничуть не хуже.
Мягкий сочный пирог с большим количеством персиков покорит желудок каждого, кто его попробует. А рецептом с нами поделились на портале "Лемуров.нет".
Как приготовить пирог с персиками
Ингредиенты:
Тесто
- Яйца – 2 шт.;
- Мука – 250 г;
- Сахар – 100 г;
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Соль – щепотка
- Подсолнечное масло – 100 мл;
- Сметана – 100 г;
- Разрыхлитель – 12 г
Начинка
- Консервированные персики
Крошка
- Сахар – 50 г;
- Сливочное масло – 40 г;
- Мука – 50 г
Способ приготовления:
- Яйцо смешать с солью, сахаром, ванильным сахаром, взбить миксером.
- Добавить масло и сметану, взбить.
- Просеять муку и разрыхлитель, взбить.
- Тесто вылить в застеленную пергаментом форму для выпечки.
- Персики нарезать дольками, выложить поверх теста.
- Для крошки смешать сахар, муку и сливочное масло. Посыпать ею пирог.
- Выпекать пирог при 180 градусах около 45 минут.
А если вы любите выпечку с персиками, рекомендуем также приготовить пирог "4 стакана" с этими фруктами по рецепту "Телеграфа". Вкусный и рыхлый, он сведет с ума своим ароматом даже ваших соседей.