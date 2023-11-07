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Мало теста, много начинки: пирог, напоминающий торт

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Пирог с персиками очень простой в приготовлении
Пирог с персиками очень простой в приготовлении. Фото lemurov.net

Этот рецепт для тех, кто любит простую домашнюю выпечку

Любители персиков могут приготовить вкусный десерт из этих фруктов не только в сезон. Ведь существует множество рецептов выпечки из консервированных персиков, которые выходят ничуть не хуже.

Мягкий сочный пирог с большим количеством персиков покорит желудок каждого, кто его попробует. А рецептом с нами поделились на портале "Лемуров.нет".

Как приготовить пирог с персиками

Ингредиенты:

Тесто

  • Яйца – 2 шт.;
  • Мука – 250 г;
  • Сахар – 100 г;
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Соль – щепотка
  • Подсолнечное масло – 100 мл;
  • Сметана – 100 г;
  • Разрыхлитель – 12 г

Начинка

  • Консервированные персики

Крошка

  • Сахар – 50 г;
  • Сливочное масло – 40 г;
  • Мука – 50 г

Способ приготовления:

  1. Яйцо смешать с солью, сахаром, ванильным сахаром, взбить миксером.
  2. Добавить масло и сметану, взбить.
  3. Просеять муку и разрыхлитель, взбить.
  4. Тесто вылить в застеленную пергаментом форму для выпечки.
  5. Персики нарезать дольками, выложить поверх теста.
  6. Для крошки смешать сахар, муку и сливочное масло. Посыпать ею пирог.
  7. Выпекать пирог при 180 градусах около 45 минут.

А если вы любите выпечку с персиками, рекомендуем также приготовить пирог "4 стакана" с этими фруктами по рецепту "Телеграфа". Вкусный и рыхлый, он сведет с ума своим ароматом даже ваших соседей.

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