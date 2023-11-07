Эти грибочки съедят быстрее, чем вы будете их готовить: процесс займет всего пять минут

Готовятся маринованные шампиньоны быстро и без хлопот

Многие любят шампиньоны за их доступность, цену и пользу. Кроме того, из этих грибов можно приготовить множество вкусных блюд, как, например, жареные шампиньоны с луком.

Также грибочки можно замариновать, потратив на это всего пять минут. А рецептом вкусности с нами поделились на портале "1001 рецепт".

Как приготовить маринованные шампиньоны

Ингредиенты:

Шампиньоны свежие — 1 кг

Чеснок свежий — 4 зубчика

Лавровый лист — 3 шт.

Перец чёрный горошек — 1 ст. л.

Кориандр — ½ ст. л.

Соль — 1 ст. л.

Сахар — 1 ст. л

Масло растительное — 2 ст. л.

Уксус яблочный 6% — 3 ст. л

Вода — 50 мл

Лук красный — 1 шт.

Укроп — по вкусу

Способ приготовления:

Маленькие грибочки помыть, почистить, просушить. Грибочки побольше разрезать на несколько частей, выложить в глубокую емкость. Чеснок нарезать на тонкие пластинки, добавить к грибам. Добавить лавровый лист, черный перец горошком и зерна кориандра. Всыпать сахар, соль, влить растительное масло. Добавить яблочный уксус и воду. Перемешать грибы со специями, поставить кастрюлю на огонь и довести грибы до кипения. Прокипятить ровно 5 минут с момента закипания и выключить. Во время варки несколько раз перемешать грибочки. Лук нарезать полукольцами, добавить к грибам, перемешать и накрыть кастрюлю крышкой. Оставить грибы в холодном месте на 1-2 часа, после чего слить с них жидкость и можно подавать к столу.

А если вы любите шампиньоны, рекомендуем также приготовить шампиньоны по-корейски по рецепту "Телеграфа". Сделав это, вы подарите близким не только вкусовое, но и эстетическое удовольствие.