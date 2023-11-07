Эти грибочки съедят быстрее, чем вы будете их готовить: процесс займет всего пять минут
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Готовятся маринованные шампиньоны быстро и без хлопот
Многие любят шампиньоны за их доступность, цену и пользу. Кроме того, из этих грибов можно приготовить множество вкусных блюд, как, например, жареные шампиньоны с луком.
Также грибочки можно замариновать, потратив на это всего пять минут. А рецептом вкусности с нами поделились на портале "1001 рецепт".
Как приготовить маринованные шампиньоны
Ингредиенты:
- Шампиньоны свежие — 1 кг
- Чеснок свежий — 4 зубчика
- Лавровый лист — 3 шт.
- Перец чёрный горошек — 1 ст. л.
- Кориандр — ½ ст. л.
- Соль — 1 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Уксус яблочный 6% — 3 ст. л
- Вода — 50 мл
- Лук красный — 1 шт.
- Укроп — по вкусу
Способ приготовления:
- Маленькие грибочки помыть, почистить, просушить. Грибочки побольше разрезать на несколько частей, выложить в глубокую емкость.
- Чеснок нарезать на тонкие пластинки, добавить к грибам.
- Добавить лавровый лист, черный перец горошком и зерна кориандра.
- Всыпать сахар, соль, влить растительное масло.
- Добавить яблочный уксус и воду.
- Перемешать грибы со специями, поставить кастрюлю на огонь и довести грибы до кипения. Прокипятить ровно 5 минут с момента закипания и выключить. Во время варки несколько раз перемешать грибочки.
- Лук нарезать полукольцами, добавить к грибам, перемешать и накрыть кастрюлю крышкой.
- Оставить грибы в холодном месте на 1-2 часа, после чего слить с них жидкость и можно подавать к столу.
А если вы любите шампиньоны, рекомендуем также приготовить шампиньоны по-корейски по рецепту "Телеграфа". Сделав это, вы подарите близким не только вкусовое, но и эстетическое удовольствие.