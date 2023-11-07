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Эти грибочки съедят быстрее, чем вы будете их готовить: процесс займет всего пять минут

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Простой рецепт маринования шампиньонов всего за 5 минут
Простой рецепт маринования шампиньонов всего за 5 минут. Фото 1001receipt.net

Готовятся маринованные шампиньоны быстро и без хлопот

Многие любят шампиньоны за их доступность, цену и пользу. Кроме того, из этих грибов можно приготовить множество вкусных блюд, как, например, жареные шампиньоны с луком.

Также грибочки можно замариновать, потратив на это всего пять минут. А рецептом вкусности с нами поделились на портале "1001 рецепт".

Как приготовить маринованные шампиньоны

Ингредиенты:

  • Шампиньоны свежие — 1 кг
  • Чеснок свежий — 4 зубчика
  • Лавровый лист — 3 шт.
  • Перец чёрный горошек — 1 ст. л.
  • Кориандр — ½ ст. л.
  • Соль — 1 ст. л.
  • Сахар — 1 ст. л
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Уксус яблочный 6% — 3 ст. л
  • Вода — 50 мл
  • Лук красный — 1 шт.
  • Укроп — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Маленькие грибочки помыть, почистить, просушить. Грибочки побольше разрезать на несколько частей, выложить в глубокую емкость.
  2. Чеснок нарезать на тонкие пластинки, добавить к грибам.
  3. Добавить лавровый лист, черный перец горошком и зерна кориандра.
  4. Всыпать сахар, соль, влить растительное масло.
  5. Добавить яблочный уксус и воду.
  6. Перемешать грибы со специями, поставить кастрюлю на огонь и довести грибы до кипения. Прокипятить ровно 5 минут с момента закипания и выключить. Во время варки несколько раз перемешать грибочки.
  7. Лук нарезать полукольцами, добавить к грибам, перемешать и накрыть кастрюлю крышкой.
  8. Оставить грибы в холодном месте на 1-2 часа, после чего слить с них жидкость и можно подавать к столу.

А если вы любите шампиньоны, рекомендуем также приготовить шампиньоны по-корейски по рецепту "Телеграфа". Сделав это, вы подарите близким не только вкусовое, но и эстетическое удовольствие.

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#Закуска #Шампиньоны #Готовим дома