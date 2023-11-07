Идеальные с первого блина: фантастический рецепт кружевных блинчиков
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Попробуйте – и будете готовить только по этому рецепту
Мы делились рецептом замечательных пирожков на кефире. Теперь рассказываем, как с этим молочным продуктом приготовить нереально вкусные тоненькие блины.
Как их приготовить, рассказали на портале "Хозяйка". Такие блины получаются очень вкусные, мягкие, тонкие и ажурные. Можно есть их как самостоятельно, так и заворачивать всевозможные начинки.
Ингредиенты:
- 0,5 л кефира теплого
- 2 яйца
- 1 ч. л. соль
- 1 ч. л. сода
- 2 ст. л. сахар
- 250 мл кипяток вода
- 4 ст. л. масло растительное
- 300 г мука
Способ приготовления:
- К яйцам добавляем соль и перемешиваем венчиком. Добавляем сахар.
- Доливаем холодный кефир и перемешиваем до однородности. В массу просеиваем муку и перемешиваем.
- В отдельную чашку наливаем горячую воду и всыпаем соду. Перемешиваем и приливаем к тесту.
- Если тесто кажется слишком густым, можно добавить еще кипятку в массу. Оставляем настояться на 15 минут. Тогда приливаем немного растительного масла.
- Нагреваем на сковороде масло. Сковорода должна быть раскаленной. Жарим блины до золотистого цвета.
Блинчики получаются очень тоненькими, вкусными. Также мы делились секретами приготовления идеального бисквита.