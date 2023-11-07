Идеальные с первого блина: фантастический рецепт кружевных блинчиков

Попробуйте – и будете готовить только по этому рецепту

Мы делились рецептом замечательных пирожков на кефире. Теперь рассказываем, как с этим молочным продуктом приготовить нереально вкусные тоненькие блины.

Как их приготовить, рассказали на портале "Хозяйка". Такие блины получаются очень вкусные, мягкие, тонкие и ажурные. Можно есть их как самостоятельно, так и заворачивать всевозможные начинки.

Ингредиенты:

0,5 л кефира теплого

2 яйца

1 ч. л. соль

1 ч. л. сода

2 ст. л. сахар

250 мл кипяток вода

4 ст. л. масло растительное

300 г мука

Способ приготовления:

К яйцам добавляем соль и перемешиваем венчиком. Добавляем сахар. Доливаем холодный кефир и перемешиваем до однородности. В массу просеиваем муку и перемешиваем. В отдельную чашку наливаем горячую воду и всыпаем соду. Перемешиваем и приливаем к тесту. Если тесто кажется слишком густым, можно добавить еще кипятку в массу. Оставляем настояться на 15 минут. Тогда приливаем немного растительного масла. Нагреваем на сковороде масло. Сковорода должна быть раскаленной. Жарим блины до золотистого цвета.

Блинчики получаются очень тоненькими, вкусными. Также мы делились секретами приготовления идеального бисквита.