Всего одно яйцо и немного кефира: рецепт вкусных пирожков, которые можно пожарить за 10 минут

Тесто получается особенно пышным и воздушным

Мы рассказывали, как испечь идеальный бисквит. Теперь делимся рецептом замечательных пирожков с творожной начинкой.

Часто такие пирожки готовят на дрожжевом тесте. Предлагаем приготовить тесто на кефире – это будет гораздо быстрее и не менее вкусно. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

кефир – 500 мл;

соль – 1 ч.л;

сода – 1 ч.л;

мука – 750-800 г.

Для начинки:

зеленый лук – 1 пучок;

плавленый копченый сыр – 300 г;

яйца – 2 шт;

соль, перец — по вкусу;

масло для жарки.

Способ приготовления:

В глубокую миску наливаем кефир комнатной температуры. К кефиру добавляем соль и соду, тщательно перемешиваем. Постепенно в кефир просеиваем муку. Тщательно вымешиваем тесто. Оно должно быть эластичным, мягким и не ушибленным, а также не липнуть в руки. Накрываем его чистым полотенцем и оставляем "отдохнуть" на столе. Для начинки мелко нарезаем зеленый лук. На крупной терке натираем плавленый копченый сыр. В начинку добавляем перец и немного соли. Убиваем сырые яйца. Все тщательно перемешиваем. Тесто делим на небольшие кусочки. Скалкой делаем лепешки, на центр каждого выкладываем столовую ложку начинки. Тщательно защипываем. Обжариваем пирожки на разогретом масле. Они должны приобрести золотистый цвет с обеих сторон.

Готовые пирожки выкладываем на бумажное полотенце – это уберет лишний жир. Также мы рассказывали, как вкусно пожарить яичницу.