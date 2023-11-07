Всего одно яйцо и немного кефира: рецепт вкусных пирожков, которые можно пожарить за 10 минут
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Тесто получается особенно пышным и воздушным
Мы рассказывали, как испечь идеальный бисквит. Теперь делимся рецептом замечательных пирожков с творожной начинкой.
Часто такие пирожки готовят на дрожжевом тесте. Предлагаем приготовить тесто на кефире – это будет гораздо быстрее и не менее вкусно. Рецептом поделились на портале "1 минута".
Ингредиенты:
- кефир – 500 мл;
- соль – 1 ч.л;
- сода – 1 ч.л;
- мука – 750-800 г.
Для начинки:
- зеленый лук – 1 пучок;
- плавленый копченый сыр – 300 г;
- яйца – 2 шт;
- соль, перец — по вкусу;
- масло для жарки.
Способ приготовления:
- В глубокую миску наливаем кефир комнатной температуры. К кефиру добавляем соль и соду, тщательно перемешиваем. Постепенно в кефир просеиваем муку.
- Тщательно вымешиваем тесто. Оно должно быть эластичным, мягким и не ушибленным, а также не липнуть в руки. Накрываем его чистым полотенцем и оставляем "отдохнуть" на столе.
- Для начинки мелко нарезаем зеленый лук. На крупной терке натираем плавленый копченый сыр.
- В начинку добавляем перец и немного соли. Убиваем сырые яйца. Все тщательно перемешиваем.
- Тесто делим на небольшие кусочки. Скалкой делаем лепешки, на центр каждого выкладываем столовую ложку начинки. Тщательно защипываем.
- Обжариваем пирожки на разогретом масле. Они должны приобрести золотистый цвет с обеих сторон.
Готовые пирожки выкладываем на бумажное полотенце – это уберет лишний жир. Также мы рассказывали, как вкусно пожарить яичницу.