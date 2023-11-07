Один секретный ингредиент превратит обычные макароны в шедевральный "шашлык": интересный рецепт

Гарнир получается невероятно вкусным

Мы рассказывали, как вкусно приготовить картошку. Теперь делимся рецептом великолепного макаронного гарнира.

Мало кто знает, но из обычных макарон можно приготовить кулинарный шедевр. Достичь такого результата поможет правильное использование творога. На Pixelinform поделились интересным рецептом.

Ингредиенты:

макароны (в форме трубочек — пенне, канелони и т.п.)

сыр твердый

соль

колбаса, помидоры — по вкусу

Способ приготовления:

Прежде всего, обычным образом варим макароны. Пока они кипят, продолговатыми кусочками нарезаем творог. Кусочки должны быть такого размера, чтобы помещались внутрь макарон. Каждую сварную трубочку начиняем творожным кусочком. Затем берем шпажки и нанизываем на них заготовки, чтобы каждая макаронина оказалась проткнутой. Эти импровизированные "шашлычки" выкладываем на противень. Сверху можно выложить колбасу и помидоры. Всю "конструкцию" посыпаем творогом. Ставим противень в заранее разогретую духовку. Им хватит 15 минут при 180 градусах.

Блюдо удивит нестандартностью и ярким ароматом. Также мы делились интересным способом приготовления яичницы.