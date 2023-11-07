Всего три продукта: быстрый и сытный салат, который соберется из каждого холодильника

Такой салат можно приготовить с любым мясом

Мы делились рецептом интересной закуски из крабовых палочек. Теперь рассказываем, как просто и быстро приготовить вкусный салат на обед или ужин.

В рецепте, которым поделились на ProstoWay, использована телятина, но ее можно заменить любым видом мяса, который вам нравится. Это буквально блюдо ресторанного уровня, которое можно приготовить на вашей кухне.

Ингредиенты:

Говядина или телятина – 300 г

Рукола — 50 г

Помидоры — 3 шт

Оливковое масло – 3 стол. ложки

Лимонный сок 1 стол. кровати

Перец черный молотый

Кунжут для украшения

Соль

Способ приготовления:

Телятину отвариваем или запекаем до готовности. Помидоры моем, обсушиваем и нарезаем кусочками. Для этого салата идеально подойдут крепкие, плотные помидоры. Когда мясо немного остынет, нарезаем его небольшими одинаковыми кусочками или полосками. Руколу моем, когда она обсохнет, большие листья рвём руками, мелкие оставляем так. Выкладываем все в салатник. Сбрызгиваем оливковым маслом и лимонным соком. Добавляем соль и перец и аккуратно перемешиваем. Выкладываем на тарелку и подаем к столу.

Лучше всего подавать этот салат в теплом виде. Также мы делились интересным способом приготовления яичницы.