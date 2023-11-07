Всего три продукта: быстрый и сытный салат, который соберется из каждого холодильника
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Такой салат можно приготовить с любым мясом
Мы делились рецептом интересной закуски из крабовых палочек. Теперь рассказываем, как просто и быстро приготовить вкусный салат на обед или ужин.
В рецепте, которым поделились на ProstoWay, использована телятина, но ее можно заменить любым видом мяса, который вам нравится. Это буквально блюдо ресторанного уровня, которое можно приготовить на вашей кухне.
Ингредиенты:
- Говядина или телятина – 300 г
- Рукола — 50 г
- Помидоры — 3 шт
- Оливковое масло – 3 стол. ложки
- Лимонный сок 1 стол. кровати
- Перец черный молотый
- Кунжут для украшения
- Соль
Способ приготовления:
- Телятину отвариваем или запекаем до готовности. Помидоры моем, обсушиваем и нарезаем кусочками. Для этого салата идеально подойдут крепкие, плотные помидоры.
- Когда мясо немного остынет, нарезаем его небольшими одинаковыми кусочками или полосками.
- Руколу моем, когда она обсохнет, большие листья рвём руками, мелкие оставляем так. Выкладываем все в салатник. Сбрызгиваем оливковым маслом и лимонным соком.
- Добавляем соль и перец и аккуратно перемешиваем. Выкладываем на тарелку и подаем к столу.
Лучше всего подавать этот салат в теплом виде. Также мы делились интересным способом приготовления яичницы.