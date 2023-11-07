Уникальный способ засолки: ароматное сало, которое можно пробовать уже через сутки

Попытайтесь засолить так — других рецептов искать не будете

Мы рассказывали об интересном маринаде для рыбы. Теперь делимся отличным рецептом засоленного сала. Продукт получается ароматным, а весь секрет заключается в использовании банки.

После засолки сало можно пробовать уже через сутки, но, по правде, чем дольше оно стоит, тем вкуснее становится. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

400 г сала

15 г соли (1 неполная столовая ложка)

1 чайная ложка смеси молотых перцев

1 чайная ложка молотого кориандра

3—4 больших зубчика чеснока

7—8 горошин душистого перца

1 средний лавровый лист

Способ приготовления:

У сырого сала срезаем кожицу. Моем его и просушиваем. Нарезаем сало небольшими кусками, чтобы удобно было укладывать в банки по 0,5 л. Отдельно в тарелке смешиваем соль, молотый перец и кориандр. Каждый кусочек сала обваливаем в ароматной смеси. Выкладываем сало плотно в банки. Перекладываем кусочки лавровыми листьями, нарезанными чесноком и душистым перцем. Шейки банок протираем салфетками. Накрываем их винтовыми крышками, немного подкручиваем. Дно широкой кастрюли застилаем кухонным полотенцем. Выставляем банки. Заливаем в кастрюлю воду по плечики банок. Ставим на огонь. Накрываем кастрюлю крышкой. Когда закипит, стерилизуем сало 45 мин. После этого сразу плотно закрываем банки, как при обычной консервации.

Попробовать такое сало можно уже через сутки, в общем же оно хранится в холодильнике около двух месяцев. Также мы рассказывали, как особенно вкусно приготовить яичницу.