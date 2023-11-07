Уникальный способ засолки: ароматное сало, которое можно пробовать уже через сутки
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Попытайтесь засолить так — других рецептов искать не будете
Мы рассказывали об интересном маринаде для рыбы. Теперь делимся отличным рецептом засоленного сала. Продукт получается ароматным, а весь секрет заключается в использовании банки.
После засолки сало можно пробовать уже через сутки, но, по правде, чем дольше оно стоит, тем вкуснее становится. Рецептом поделились на портале "Советница".
Ингредиенты:
- 400 г сала
- 15 г соли (1 неполная столовая ложка)
- 1 чайная ложка смеси молотых перцев
- 1 чайная ложка молотого кориандра
- 3—4 больших зубчика чеснока
- 7—8 горошин душистого перца
- 1 средний лавровый лист
Способ приготовления:
- У сырого сала срезаем кожицу. Моем его и просушиваем. Нарезаем сало небольшими кусками, чтобы удобно было укладывать в банки по 0,5 л.
- Отдельно в тарелке смешиваем соль, молотый перец и кориандр. Каждый кусочек сала обваливаем в ароматной смеси.
- Выкладываем сало плотно в банки. Перекладываем кусочки лавровыми листьями, нарезанными чесноком и душистым перцем.
- Шейки банок протираем салфетками. Накрываем их винтовыми крышками, немного подкручиваем. Дно широкой кастрюли застилаем кухонным полотенцем. Выставляем банки.
- Заливаем в кастрюлю воду по плечики банок. Ставим на огонь. Накрываем кастрюлю крышкой.
- Когда закипит, стерилизуем сало 45 мин. После этого сразу плотно закрываем банки, как при обычной консервации.
Попробовать такое сало можно уже через сутки, в общем же оно хранится в холодильнике около двух месяцев. Также мы рассказывали, как особенно вкусно приготовить яичницу.