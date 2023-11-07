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Оливье будет гораздо вкуснее: как приготовить любимый салат без ущерба для фигуры

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Изюминка этого блюда – в ее заправке
Изюминка этого блюда – в ее заправке. Фото lifestyle.segodnya.ua

Салат получается вкуснее своего оригинала

Мы рассказывали, что изменить в традиционной "шубе", чтобы сделать ее вкуснее. Теперь делимся рецептом замечательной вариации оливье.

Она не так уж сильно отличается от оригинального блюда, с той разницей, что будет полезнее. Рецептом любимого низкокалорийного салата поделились на портале "Фокус".

Ингредиенты:

  • куриное филе – 200 г;
  • картофель – 1 шт;
  • морковь – 1 шт;
  • огурец свежий – 1 шт;
  • огурец маринованный – 1 шт;
  • зеленый горошек – 100 г;
  • мягкий творог – 60 г;
  • горчица – 10 г;
  • лимонный сок – 10 мл;
  • яйцо – 3 шт.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе отвариваем в подсоленной воде. Яйца, картофель и морковь варим до готовности.
  2. Из двух уже сваренных яиц вытаскиваем желтки. Их следует использовать для приготовления заправки.
  3. Все ингредиенты нарезаем небольшими кубиками и складываем в глубокую миску. Для заправки желтки растираем и смешиваем их с творогом, горчицей и лимонным соком.
  4. Салат немного солим и перчим по вкусу. Заправляем соусом и перемешиваем.

Вкус такого блюда просто великолепен. Также мы делились рецептом еще одного простого, но сытного салата.

Теги:
#Рецепт #Салат #Оливье #Закуска