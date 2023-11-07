Оливье будет гораздо вкуснее: как приготовить любимый салат без ущерба для фигуры
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Салат получается вкуснее своего оригинала
Мы рассказывали, что изменить в традиционной "шубе", чтобы сделать ее вкуснее. Теперь делимся рецептом замечательной вариации оливье.
Она не так уж сильно отличается от оригинального блюда, с той разницей, что будет полезнее. Рецептом любимого низкокалорийного салата поделились на портале "Фокус".
Ингредиенты:
- куриное филе – 200 г;
- картофель – 1 шт;
- морковь – 1 шт;
- огурец свежий – 1 шт;
- огурец маринованный – 1 шт;
- зеленый горошек – 100 г;
- мягкий творог – 60 г;
- горчица – 10 г;
- лимонный сок – 10 мл;
- яйцо – 3 шт.
Способ приготовления:
- Куриное филе отвариваем в подсоленной воде. Яйца, картофель и морковь варим до готовности.
- Из двух уже сваренных яиц вытаскиваем желтки. Их следует использовать для приготовления заправки.
- Все ингредиенты нарезаем небольшими кубиками и складываем в глубокую миску. Для заправки желтки растираем и смешиваем их с творогом, горчицей и лимонным соком.
- Салат немного солим и перчим по вкусу. Заправляем соусом и перемешиваем.
Вкус такого блюда просто великолепен. Также мы делились рецептом еще одного простого, но сытного салата.