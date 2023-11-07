Оливье будет гораздо вкуснее: как приготовить любимый салат без ущерба для фигуры

Салат получается вкуснее своего оригинала

Мы рассказывали, что изменить в традиционной "шубе", чтобы сделать ее вкуснее. Теперь делимся рецептом замечательной вариации оливье.

Она не так уж сильно отличается от оригинального блюда, с той разницей, что будет полезнее. Рецептом любимого низкокалорийного салата поделились на портале "Фокус".

Ингредиенты:

куриное филе – 200 г;

картофель – 1 шт;

морковь – 1 шт;

огурец свежий – 1 шт;

огурец маринованный – 1 шт;

зеленый горошек – 100 г;

мягкий творог – 60 г;

горчица – 10 г;

лимонный сок – 10 мл;

яйцо – 3 шт.

Способ приготовления:

Куриное филе отвариваем в подсоленной воде. Яйца, картофель и морковь варим до готовности. Из двух уже сваренных яиц вытаскиваем желтки. Их следует использовать для приготовления заправки. Все ингредиенты нарезаем небольшими кубиками и складываем в глубокую миску. Для заправки желтки растираем и смешиваем их с творогом, горчицей и лимонным соком. Салат немного солим и перчим по вкусу. Заправляем соусом и перемешиваем.

Вкус такого блюда просто великолепен. Также мы делились рецептом еще одного простого, но сытного салата.