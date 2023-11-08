Блины получатся вкуснее бабушкиных: хитрый дедовский рецепт с секретом

Один необычный секрет — и ваши блины будут идеальными

Тонкие блины мы любим с детства. Обычно их готовила бабушка с самыми разнообразными начинками — творогом, мясом, яблоками или грибами.

Но вот когда за дело брался дедушка, блины получались необычными и ароматными. Весь секрет дедушкиных блинов в одном ингредиенте, и это лук. Как правильно готовить их, рассказываем с "Важно знать".

Как приготовить тонкие блины по дедушкиному рецепту

Ингредиенты:

250 мл молока;

250 мл воды;

2 яйца комнатной температуры;

250 г просеянной муки;

2 ст. л. подсолнечного масла;

1 луковица;

1 ст. л. сахара;

0,5 ч. л. соли;

1 ст. л. сметаны;

0,5 ч. л. соды.

Способ приготовления:

Для приготовления теста в глубокой миске взбейте яйца, добавьте молоко, сметану и все хорошо перемешайте с помощью венчика. В полученную массу добавьте соль, сахар и соду, снова все перемешайте до однородного состояния. Медленно, порционно добавляйте просеянную муку, потом — воду и опять все перемешайте. Луковичу очистите, натрите на мелкой терке и добавьте в смесь. Туда же влейте подсолнечное масло, все тщательно перемешайте и оставьте массу на полчаса. Разогрейте сковороду и смажьте ее сливочным маслом. С помощью половника выливайте тесто, равномерно прожаривайте с обеих сторон до золотистого состояния. Если блины плохо переворачиваются или даже рвутся на сковороде, то добавьте в тесто немного муки и тщательно перемешайте.

Готовые блины подавайте с маслом, начинкой из рыбы, мяса или соленого творога. А вот как отличить настоящий творог от подделки, можно узнать из материала "Телеграфа".