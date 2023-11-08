Блины получатся вкуснее бабушкиных: хитрый дедовский рецепт с секретом
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Один необычный секрет — и ваши блины будут идеальными
Тонкие блины мы любим с детства. Обычно их готовила бабушка с самыми разнообразными начинками — творогом, мясом, яблоками или грибами.
Но вот когда за дело брался дедушка, блины получались необычными и ароматными. Весь секрет дедушкиных блинов в одном ингредиенте, и это лук. Как правильно готовить их, рассказываем с "Важно знать".
Как приготовить тонкие блины по дедушкиному рецепту
Ингредиенты:
- 250 мл молока;
- 250 мл воды;
- 2 яйца комнатной температуры;
- 250 г просеянной муки;
- 2 ст. л. подсолнечного масла;
- 1 луковица;
- 1 ст. л. сахара;
- 0,5 ч. л. соли;
- 1 ст. л. сметаны;
- 0,5 ч. л. соды.
Способ приготовления:
- Для приготовления теста в глубокой миске взбейте яйца, добавьте молоко, сметану и все хорошо перемешайте с помощью венчика. В полученную массу добавьте соль, сахар и соду, снова все перемешайте до однородного состояния.
- Медленно, порционно добавляйте просеянную муку, потом — воду и опять все перемешайте.
- Луковичу очистите, натрите на мелкой терке и добавьте в смесь. Туда же влейте подсолнечное масло, все тщательно перемешайте и оставьте массу на полчаса.
- Разогрейте сковороду и смажьте ее сливочным маслом. С помощью половника выливайте тесто, равномерно прожаривайте с обеих сторон до золотистого состояния. Если блины плохо переворачиваются или даже рвутся на сковороде, то добавьте в тесто немного муки и тщательно перемешайте.
Готовые блины подавайте с маслом, начинкой из рыбы, мяса или соленого творога. А вот как отличить настоящий творог от подделки, можно узнать из материала "Телеграфа".