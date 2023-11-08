Укр

Бутерброды с нежнейшей намазкой по этому рецепту разлетятся за секунды

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такой паштет просто растает во рту
Такой паштет просто растает во рту. Фото Їсти

Сделайте ваш завтрак ярче

Нам очень хочется, чтобы завтрак был вкусным, сытным и быстрым в приготовлении. Именно по этим причинам намазки — очень удобное блюдо. Мы готовим их из рыбных консервов, плавленных сырков или грибов, а сегодня попробуем еще один рецепт.

Кулинарный блог "Смачні рецепти на кожен день" предлагают приготовить необычный куриный паштет. Он будет уместен не только на завтрак, но и на праздничный стол, и для сытного перекуса. Приготовленный из мяса, с добавлением печени, сливок и масла, он получается очень вкусный и понравится даже тем, кто не особо любит субпродукты.

Как приготовить куриный паштет

Ингредиенты:

  • филе куриное — 350 гр;
  • печень куриная — 500 гр;
  • лук — 1 шт
  • масло — 30 мл;
  • сливки 33% — 60 мл;
  • масло 82% — 100 гр;
  • специи — соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Для начала необходимо подготовить все ингредиенты. Куриное филе режем кубиками. Лук чистим, моем, мелко режем. Печень также моем и очищаем.
  2. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем филе, лук и печень, все перемешиваем. Доводим до кипения, убавляем огонь до минимального, накрываем крышкой и тушим до мягкости лука. Если осталась жидкость, снимаем крышку, ставим огонь на максимум, чтобы "ушла" лишняя влага.
  3. В полученную массу добавляем сливки. Все перемешиваем, доводим до кипения, выключаем и добавляем соль и свежемолотый перец.
  4. Перекладываем мясо и печень в чашу блендера, добавляем масло комнатной температуры. Измельчаем до однородной пастообразной массы, перекладываем в емкость и отправляем в холодильник на хранение.

Подавайте такой куриный пашет с австралийским хлебом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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#Рецепт #Закуска #Паштет #Готовим дома