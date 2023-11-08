Бутерброды с нежнейшей намазкой по этому рецепту разлетятся за секунды
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Сделайте ваш завтрак ярче
Нам очень хочется, чтобы завтрак был вкусным, сытным и быстрым в приготовлении. Именно по этим причинам намазки — очень удобное блюдо. Мы готовим их из рыбных консервов, плавленных сырков или грибов, а сегодня попробуем еще один рецепт.
Кулинарный блог "Смачні рецепти на кожен день" предлагают приготовить необычный куриный паштет. Он будет уместен не только на завтрак, но и на праздничный стол, и для сытного перекуса. Приготовленный из мяса, с добавлением печени, сливок и масла, он получается очень вкусный и понравится даже тем, кто не особо любит субпродукты.
Как приготовить куриный паштет
Ингредиенты:
- филе куриное — 350 гр;
- печень куриная — 500 гр;
- лук — 1 шт
- масло — 30 мл;
- сливки 33% — 60 мл;
- масло 82% — 100 гр;
- специи — соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Для начала необходимо подготовить все ингредиенты. Куриное филе режем кубиками. Лук чистим, моем, мелко режем. Печень также моем и очищаем.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем филе, лук и печень, все перемешиваем. Доводим до кипения, убавляем огонь до минимального, накрываем крышкой и тушим до мягкости лука. Если осталась жидкость, снимаем крышку, ставим огонь на максимум, чтобы "ушла" лишняя влага.
- В полученную массу добавляем сливки. Все перемешиваем, доводим до кипения, выключаем и добавляем соль и свежемолотый перец.
- Перекладываем мясо и печень в чашу блендера, добавляем масло комнатной температуры. Измельчаем до однородной пастообразной массы, перекладываем в емкость и отправляем в холодильник на хранение.
Подавайте такой куриный пашет с австралийским хлебом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!