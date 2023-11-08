В сотню раз вкуснее макарон по-флотски: от такой макаронной запеканки язык можно проглотить

Просто, быстро и невероятно вкусно

Макароны – едва ли не самый популярный продукт на нашей кухне. Мы готовим их с разнообразными соусами, но самое любимое блюдо – макароны по-флотски.

Если хочется разнообразить меню, "Бабусині рецепти" предлагают приготовить макаронную запеканку. Из простых продуктов у вас получится необычное блюдо, которое ошеломит своим вкусом.

Как приготовить макаронную запеканку

Ингредиенты:

макароны – 200 г;

куриное филе – 600 г;

сливки – 250 мл;

яйца – 3 шт.;

сыр – 120 г;

оливковое масло – 20 мл;

орегано – 1/2 ч. л.;

черный перец – 1/4 ч. л.;

соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Макароны отвариваем в 800 мл подсоленной воды в соответствии с инструкцией по упаковке. Сливаем лишнюю воду, промываем. Куриное филе солим, приправляем черным молотым перцем. На сковороде с разогретым маслом обжариваем мясо по пару минут с обеих сторон. Нарезаем мясо на небольшие кусочки и выкладываем в глубокий противень, смазанный оливковым маслом. Смешиваем нарезанное мясо с макаронами, добавляем орегано и все перемешиваем. В отдельную миску разбиваем яйца, вливаем сливки, все солим и взбиваем. Получившуюся смесь вместе со сливками добавляем к макаронам с мясом. Отправляем противень с запеканку в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов.

А из вчерашних макарон по рецепту "Телеграфа" можно приготовить потрясающие оладьи. Это невероятно вкусно.