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В сотню раз вкуснее макарон по-флотски: от такой макаронной запеканки язык можно проглотить

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Приготовить такую запеканку не составит большого труда
Приготовить такую запеканку не составит большого труда. Фото shuba.life

Просто, быстро и невероятно вкусно

Макароны – едва ли не самый популярный продукт на нашей кухне. Мы готовим их с разнообразными соусами, но самое любимое блюдо – макароны по-флотски.

Если хочется разнообразить меню, "Бабусині рецепти" предлагают приготовить макаронную запеканку. Из простых продуктов у вас получится необычное блюдо, которое ошеломит своим вкусом.

Как приготовить макаронную запеканку

Ингредиенты:

  • макароны – 200 г;
  • куриное филе – 600 г;
  • сливки – 250 мл;
  • яйца – 3 шт.;
  • сыр – 120 г;
  • оливковое масло – 20 мл;
  • орегано – 1/2 ч. л.;
  • черный перец – 1/4 ч. л.;
  • соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Макароны отвариваем в 800 мл подсоленной воды в соответствии с инструкцией по упаковке. Сливаем лишнюю воду, промываем.
  2. Куриное филе солим, приправляем черным молотым перцем. На сковороде с разогретым маслом обжариваем мясо по пару минут с обеих сторон.
  3. Нарезаем мясо на небольшие кусочки и выкладываем в глубокий противень, смазанный оливковым маслом. Смешиваем нарезанное мясо с макаронами, добавляем орегано и все перемешиваем.
  4. В отдельную миску разбиваем яйца, вливаем сливки, все солим и взбиваем. Получившуюся смесь вместе со сливками добавляем к макаронам с мясом.
  5. Отправляем противень с запеканку в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов.

А из вчерашних макарон по рецепту "Телеграфа" можно приготовить потрясающие оладьи. Это невероятно вкусно.

Теги:
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