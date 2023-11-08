В сотню раз вкуснее макарон по-флотски: от такой макаронной запеканки язык можно проглотить
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Просто, быстро и невероятно вкусно
Макароны – едва ли не самый популярный продукт на нашей кухне. Мы готовим их с разнообразными соусами, но самое любимое блюдо – макароны по-флотски.
Если хочется разнообразить меню, "Бабусині рецепти" предлагают приготовить макаронную запеканку. Из простых продуктов у вас получится необычное блюдо, которое ошеломит своим вкусом.
Как приготовить макаронную запеканку
Ингредиенты:
- макароны – 200 г;
- куриное филе – 600 г;
- сливки – 250 мл;
- яйца – 3 шт.;
- сыр – 120 г;
- оливковое масло – 20 мл;
- орегано – 1/2 ч. л.;
- черный перец – 1/4 ч. л.;
- соль – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Макароны отвариваем в 800 мл подсоленной воды в соответствии с инструкцией по упаковке. Сливаем лишнюю воду, промываем.
- Куриное филе солим, приправляем черным молотым перцем. На сковороде с разогретым маслом обжариваем мясо по пару минут с обеих сторон.
- Нарезаем мясо на небольшие кусочки и выкладываем в глубокий противень, смазанный оливковым маслом. Смешиваем нарезанное мясо с макаронами, добавляем орегано и все перемешиваем.
- В отдельную миску разбиваем яйца, вливаем сливки, все солим и взбиваем. Получившуюся смесь вместе со сливками добавляем к макаронам с мясом.
- Отправляем противень с запеканку в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов.
А из вчерашних макарон по рецепту "Телеграфа" можно приготовить потрясающие оладьи. Это невероятно вкусно.