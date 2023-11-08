Если с утра хочется немного полениться: эти мясные рулетики вы приготовите за пару минут
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Отличный вариант для завтрака или быстрого перекуса
К завтраку у нас очень много требований. Мы хотим, чтобы первый прием пищи был сытным, вкусным и простым в приготовлении. Конечно, лучший вариант для такого завтрака – жареные пирожки.
Но если совсем не хочется обходиться с тестом, "Бабусині рецепти" предлагают приготовить мясные рулетики. Их секрет в том, что готовится такое блюдо в лаваше. Сытные, вкусные и простые в приготовлении рулетики покорят сердце и желудок каждого.
Как приготовить мясные рулетики с фаршем
Ингредиенты:
- фарш – 300 г;
- лук репчатый -1 шт.;
- соль – ½ ч. л.;
- паприка – щепотка;
- кориандр – щепотка;
- сыр – 130 г;
- укроп – пучок;
- яйцо – 2 шт.;
- молоко – 60 мл;
- мука – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Лук чистим, нарезаем маленькими кубиками и смешиваем с фаршем. Туда же отправляем половину указанного количества молока, солим, добавляем паприку и кориандр.
- Сыр трем на маленькой терке, кроме мелко нарезаем, отправляем в фарш и тщательно перемешиваем.
- Два пласта лаваша делим надвое. Выходит 4 листа, каждый делим на 4 прямоугольника, на каждый выкладываем фарш и распределяем по всей поверхности, сворачиваем в рулет.
- В отдельном сосуде разбиваем яйцо и смазываем края рулетиков, чтобы лучше их закрепить.
- К оставшемуся яйцу добавляем молоко, муку, тщательно все перемешиваем.
- В яичную смесь помещаем рулетики и отправляем на сковороду с разогретым маслом. Обжариваем каждый рулет до золотистого цвета с обеих сторон под крышкой на среднем огне и выкладываем бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.
Ранее мы рассказывали о быстром рецепте теста для жареных пирожков. Попробуйте — и по-другому готовить не захочется.