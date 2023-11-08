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Этот тыквенный пирог с шоколадом полюбят даже ярые противники тыквы

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такой пирог - идеальный вариант для уютных семейных вечеров
Такой пирог - идеальный вариант для уютных семейных вечеров. Фото shuba.life

Вас будет благодарить вся семья

Тыква — это потрясающий сезонный овощ. Мы готовим из нее каши и необычные драники, супы-пюре и разнообразные блинчики. А еще из тыквы получается фантастическая выпечка. И если вы даже вы пробовали тыквенный пирог, этот рецепт вас все равно удивит.

Shuba предлагает приготовить тыквенный пирог… с шоколадом. Такая простая и комфортная выпечка — идеальный вариант для уютного семейного чаепития. А чтобы упростить процесс приготовления, мы будем использовать тыквенное пюре.

Как приготовить тыквенный пирог с шоколадом

Ингредиенты:

  • пюре тыквенное — 300 г;
  • сахар — 100 г;
  • яйцо куриное, большое — 2 шт.;
  • масло сливочное 82% — 80 г;
  • мука — 220 г;
  • разрыхлитель — 5 г;
  • корица молотая, сахар ванильный, лимон, цедра, черный шоколад 70-75% — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Смешайте обычный, ванильный сахар, яйца и мягкое сливочное масло венчиком. Туда же отправьте тыквенное пюре и все тщательно перемешайте.
  2. В отдельной посуде смешайте муку с разрыхлителем, корицей и лимонной цедрой. Полученную массу отправьте в яичную и замесите тесто.
  3. Шоколад разломайте на кусочки, добавьте в тесто и тщательно перемешайте.
  4. Форму смажьте маслом, выложите тесто и отправьте в разогретую до 180 ° C духовку на 30-35 минут.

Готовый пирог можно полить шоколадным кремом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.

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