Этот тыквенный пирог с шоколадом полюбят даже ярые противники тыквы
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Тыква — это потрясающий сезонный овощ. Мы готовим из нее каши и необычные драники, супы-пюре и разнообразные блинчики. А еще из тыквы получается фантастическая выпечка. И если вы даже вы пробовали тыквенный пирог, этот рецепт вас все равно удивит.
Shuba предлагает приготовить тыквенный пирог… с шоколадом. Такая простая и комфортная выпечка — идеальный вариант для уютного семейного чаепития. А чтобы упростить процесс приготовления, мы будем использовать тыквенное пюре.
Как приготовить тыквенный пирог с шоколадом
Ингредиенты:
- пюре тыквенное — 300 г;
- сахар — 100 г;
- яйцо куриное, большое — 2 шт.;
- масло сливочное 82% — 80 г;
- мука — 220 г;
- разрыхлитель — 5 г;
- корица молотая, сахар ванильный, лимон, цедра, черный шоколад 70-75% — по вкусу.
Способ приготовления:
- Смешайте обычный, ванильный сахар, яйца и мягкое сливочное масло венчиком. Туда же отправьте тыквенное пюре и все тщательно перемешайте.
- В отдельной посуде смешайте муку с разрыхлителем, корицей и лимонной цедрой. Полученную массу отправьте в яичную и замесите тесто.
- Шоколад разломайте на кусочки, добавьте в тесто и тщательно перемешайте.
- Форму смажьте маслом, выложите тесто и отправьте в разогретую до 180 ° C духовку на 30-35 минут.
Готовый пирог можно полить шоколадным кремом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.