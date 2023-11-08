Немного рыбы и горсть макарон: рецепт такой запеканки заходят выведать все соседи

Родные полюбят ее за вкус, вы — за простоту приготовления

Сложно себе представить наше меню без рыбки. Мы ее запекаем в духовке, готовим самые разнообразные намазки, добавляем в салаты.

Shuba предлагает поэкспериментировать и приготовить… запеканку из рыбы и макарон. Нежная начинка, макароны и золотисто-сырная корочка — все, что нужно для сытного семейного обеда или ужина. К тому же готовить ее очень просто.

Как запечь рыбу с макаронами под молочным соусом

Ингредиенты:

рыба белая, филе — 600 г;

макароны — 200 г;

молоко — 0.5 л;

мука пшеничная — 50 г;

сыр твердый — 50 г;

масло сливочное — 80 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Для приготовления молочного соуса разогрейте сковороду со сливочным маслом и пассируйте на нем муку. В полученную массу понемногу добавляйте молоко, тщательно размешивая. Соус прокипятите до загустения, поперчите и посолите по своему вкусу. Макароны сварите до готовности в соответствии с инструкциями на упаковке. Филе помойте, нарежьте кусочками и припустите. Сковороду смажьте растительным маслом и выложите на нее вареные макароны. Сверху добавьте припущенную рыбу. Все залейте молочным соусом и посыпьте тертым сыром. Духовку разогрейте до 160°C и запекайте в ней блюдо в течение 20-30 минут до золотистой корочки.

Если вы любите запеканки, рекомендуем приготовить ее из макарон и фарша по рецепту "Телеграфа". Это идеальное решение для семейного обеда или ужина.