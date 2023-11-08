Укр

Немного рыбы и горсть макарон: рецепт такой запеканки заходят выведать все соседи

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Простой рецепт необычной запеканки
Простой рецепт необычной запеканки. Фото shuba.life

Родные полюбят ее за вкус, вы — за простоту приготовления

Сложно себе представить наше меню без рыбки. Мы ее запекаем в духовке, готовим самые разнообразные намазки, добавляем в салаты.

Shuba предлагает поэкспериментировать и приготовить… запеканку из рыбы и макарон. Нежная начинка, макароны и золотисто-сырная корочка — все, что нужно для сытного семейного обеда или ужина. К тому же готовить ее очень просто.

Как запечь рыбу с макаронами под молочным соусом

Ингредиенты:

  • рыба белая, филе — 600 г;
  • макароны — 200 г;
  • молоко — 0.5 л;
  • мука пшеничная — 50 г;
  • сыр твердый — 50 г;
  • масло сливочное — 80 г;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Для приготовления молочного соуса разогрейте сковороду со сливочным маслом и пассируйте на нем муку. В полученную массу понемногу добавляйте молоко, тщательно размешивая. Соус прокипятите до загустения, поперчите и посолите по своему вкусу.
  2. Макароны сварите до готовности в соответствии с инструкциями на упаковке.
  3. Филе помойте, нарежьте кусочками и припустите.
  4. Сковороду смажьте растительным маслом и выложите на нее вареные макароны. Сверху добавьте припущенную рыбу. Все залейте молочным соусом и посыпьте тертым сыром.
  5. Духовку разогрейте до 160°C и запекайте в ней блюдо в течение 20-30 минут до золотистой корочки.

Если вы любите запеканки, рекомендуем приготовить ее из макарон и фарша по рецепту "Телеграфа". Это идеальное решение для семейного обеда или ужина.