Близкие удивятся вишне в борще: необычный рецепт первого блюда

Такой рецепт попросит даже мама

Без наваристого борща сложно представить нашу кухню. Это невероятное первое блюдо даже внесено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. А рецептов этого блюда просто невозможно сосчитать!

Сегодня вместе с "УНИАН" предлагаем приготовить борщ… с вишней. Родные, увидев, как вы добавляете ягоду в блюдо, удивятся. Однако вся семья влюбится в такой необычный борщ с первой ложки.

Как приготовить борщ с вишней

Ингредиенты:

мясо — 300 г.;

картофель — 6-7 шт.;

луковица — 2 шт.;

морковь — 1-2 шт.;

свекла — 0.5 шт.;

капуста — 0.5 шт.;

томатная паста — 2 ст. л.;

вишня без косточек свежая или консервированная — 1 стакан.;

растительное масло — 2-3 ст. л.;

чеснок — 2-5 зубчиков.

Способ приготовления:

Мясо помойте, положите в кастрюлю с водой и поставьте на небольшой огонь. По желанию для аромата добавьте сельдерей или очищенную морковь, варите до готовности мяса, снимая пену. Готовое мясо остудите и нарежьте. Лук помойте, нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Вместе с луком обжарьте очищенную морковь и свеклу. Добавьте томатную пасту, посолите, поперчите и тушите на среднем огне под крышкой 7-10 минут. Бульон процедите и опять поставьте на огонь. Выложите в него нарезанный картофель и зажарку, варите в течение 20 минут.

В борщ добавьте нарезанное мясо, посолите, поперчите, варите ещё 5 минут. Добавьте нашинкованную капусту, вишню, проварите еще 5 минут и выключите. Готовый борщ оставьте настояться под крышкой на полчаса и подавайте с пампушками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.