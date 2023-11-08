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Если надоел оливье: салат, после которого оближут и ложки, и пальцы

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Этот салат похож на оливье, но оригинальней
Этот салат похож на оливье, но оригинальней. Фото focus.ua

Сытное и вкусное блюдо разнообразит ваше меню

Самые разнообразные салаты ми готовим практически каждый день. Несмотря на большое количество рецептов, самым популярным все-таки остается классический оливье. Однако при всей любви к этому салату все-таки иногда хочется разнообразия.

Сегодня вместе с "Фокус" предлагаем поэкспериментировать и приготовить "Славянский" салат. Это разновидность салата оливье — вместо колбасы в него добавляется мясо, а также кислое яблоки и сладкий перец. Такое блюдо придется вам по вкусу.

Как приготовить "Славянский" салат

Ингредиенты:

  • говядина отварная 300 г;
  • морковь отварная 2 шт.;
  • одна луковица;
  • горошек консервированный 1 банка;
  • 1 большое яблоко (лучше кислое, плотное и хрустящее);
  • 1 сладкий перец;
  • 3 маринованных огурца;
  • укроп, соль, майонез.

Способ приготовления:

  1. Отварное мясо нарежьте тонкими ломтиками.
  2. Морковь и лук очистите. Морковь нарежьте кубиками, лук — тонкими полукольцами, яблоко — соломкой, очищенный перец и огурцы небольшими кубиками.
  3. Все подготовленные ингредиенты тщательно перемешайте. Добавьте в салат мелко нарезанный укроп и майонез, перемешайте и выложите в салатник.

Рекомендуем приготовить пикантный салат с картофелем и колбасой по рецепту "Телеграфа". Такое блюдо точно будет всегда в холодильнике.

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