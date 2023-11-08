Если надоел оливье: салат, после которого оближут и ложки, и пальцы
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Сытное и вкусное блюдо разнообразит ваше меню
Самые разнообразные салаты ми готовим практически каждый день. Несмотря на большое количество рецептов, самым популярным все-таки остается классический оливье. Однако при всей любви к этому салату все-таки иногда хочется разнообразия.
Сегодня вместе с "Фокус" предлагаем поэкспериментировать и приготовить "Славянский" салат. Это разновидность салата оливье — вместо колбасы в него добавляется мясо, а также кислое яблоки и сладкий перец. Такое блюдо придется вам по вкусу.
Как приготовить "Славянский" салат
Ингредиенты:
- говядина отварная 300 г;
- морковь отварная 2 шт.;
- одна луковица;
- горошек консервированный 1 банка;
- 1 большое яблоко (лучше кислое, плотное и хрустящее);
- 1 сладкий перец;
- 3 маринованных огурца;
- укроп, соль, майонез.
Способ приготовления:
- Отварное мясо нарежьте тонкими ломтиками.
- Морковь и лук очистите. Морковь нарежьте кубиками, лук — тонкими полукольцами, яблоко — соломкой, очищенный перец и огурцы небольшими кубиками.
- Все подготовленные ингредиенты тщательно перемешайте. Добавьте в салат мелко нарезанный укроп и майонез, перемешайте и выложите в салатник.
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