Если надоел оливье: салат, после которого оближут и ложки, и пальцы

Сытное и вкусное блюдо разнообразит ваше меню

Самые разнообразные салаты ми готовим практически каждый день. Несмотря на большое количество рецептов, самым популярным все-таки остается классический оливье. Однако при всей любви к этому салату все-таки иногда хочется разнообразия.

Сегодня вместе с "Фокус" предлагаем поэкспериментировать и приготовить "Славянский" салат. Это разновидность салата оливье — вместо колбасы в него добавляется мясо, а также кислое яблоки и сладкий перец. Такое блюдо придется вам по вкусу.

Как приготовить "Славянский" салат

Ингредиенты:

говядина отварная 300 г;

морковь отварная 2 шт.;

одна луковица;

горошек консервированный 1 банка;

1 большое яблоко (лучше кислое, плотное и хрустящее);

1 сладкий перец;

3 маринованных огурца;

укроп, соль, майонез.

Способ приготовления:

Отварное мясо нарежьте тонкими ломтиками. Морковь и лук очистите. Морковь нарежьте кубиками, лук — тонкими полукольцами, яблоко — соломкой, очищенный перец и огурцы небольшими кубиками. Все подготовленные ингредиенты тщательно перемешайте. Добавьте в салат мелко нарезанный укроп и майонез, перемешайте и выложите в салатник.

Рекомендуем приготовить пикантный салат с картофелем и колбасой по рецепту "Телеграфа". Такое блюдо точно будет всегда в холодильнике.