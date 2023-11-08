Такую "Шарлотку" вы не ели: легендарный пирог с капустой
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Выпечка получается достаточно сытной и вкусной
Из капусты можно приготовить множество блюд. Ее тушат, маринуют, добавляют к салатам или к основным блюдам.
Также из этого овоща можно приготовить легендарный пирог — "Шарлотку". Однако вместо яблок в нем будет, конечно, капуста. Рецептом вкусности с нами поделились на портале "Ukr Story".
Как приготовить "Шарлотку" с капустой
Ингредиенты:
- мука — 200 г;
- кефир — 15 мл;
- майонез – 100 мл;
- яйца — 3 шт.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- капуста белокочанная — 0,5 кг;
- морковь — 1 шт.;
- лук – 1 шт.
- соль
Способ приготовления:
- Яйца взбить с кефиром и майонезом.
- Добавить муку, соль и разрыхлитель, перемешать.
- Капусту тонко порезать.
- Морковь натереть на большой терке.
- Лук порезать кубиками.
- На сковороде обжарить лук, добавить морковь, затем капусту. Посолить, поперчить, тушить до готовности капусты.
- Застеленную пергаментом форму присыпать мукой, выложить меньшую половину теста, разровнять.
- На тесто выложить начинку и залить оставшимся тестом.
- Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут.
А если вы любите капусту, рекомендуем также приготовить салат с этим овощем по рецепту "Телеграфа". Он быстро готовится и так же быстро исчезает из тарелок.