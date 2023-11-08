Такую "Шарлотку" вы не ели: легендарный пирог с капустой

Выпечка получается достаточно сытной и вкусной

Из капусты можно приготовить множество блюд. Ее тушат, маринуют, добавляют к салатам или к основным блюдам.

Также из этого овоща можно приготовить легендарный пирог — "Шарлотку". Однако вместо яблок в нем будет, конечно, капуста. Рецептом вкусности с нами поделились на портале "Ukr Story".

Как приготовить "Шарлотку" с капустой

Ингредиенты:

мука — 200 г;

кефир — 15 мл;

майонез – 100 мл;

яйца — 3 шт.;

сода — 0,5 ч. л.;

капуста белокочанная — 0,5 кг;

морковь — 1 шт.;

лук – 1 шт.

соль

Способ приготовления:

Яйца взбить с кефиром и майонезом. Добавить муку, соль и разрыхлитель, перемешать. Капусту тонко порезать. Морковь натереть на большой терке. Лук порезать кубиками. На сковороде обжарить лук, добавить морковь, затем капусту. Посолить, поперчить, тушить до готовности капусты. Застеленную пергаментом форму присыпать мукой, выложить меньшую половину теста, разровнять. На тесто выложить начинку и залить оставшимся тестом. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут.

А если вы любите капусту, рекомендуем также приготовить салат с этим овощем по рецепту "Телеграфа". Он быстро готовится и так же быстро исчезает из тарелок.