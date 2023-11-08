Будут есть даже те, кто не любит печень: легкий салат из доступных продуктов

Основной ингредиент салата – куриная печень

Не все любят печень из-за специфического вкуса и запаха. Однако если знать секреты приготовления этого субпродукта можно приготовить множество вкусных блюд.

Одним из таких является салат слоями с куриной печенью, яйцами и овощами. Готовится он просто, но получается ярким, эффектным и вкусным, информирует "Школа жизни".

Как приготовить салат из куриной печени

Ингредиенты на форму 18-19 см:

Куриная печень – 500 г;

Лук – 150 г;

Морковь – 150 г;

Маринованные огурцы – 3-4 шт.;

Яйца вареные – 3 шт.;

Сыр – 150 г;

Укроп – средний пучок;

Майонез – 100 г;

Чеснок – 2-3 зубчика;

Соль

Черный перец

Подсолнечное масло – для зажарки

Лавровый лист – 1 шт.

Душистый перец – 2-3 шт.

Черный перец горошком – 3-4 шт.

Способ приготовления:

Печень помыть, убрать все лишнее и отварить в подсоленной воде с добавлением лаврового листа, соли, черного и душистого перца. Субпродукт остудить и натереть на мелкой терке. Лук порезать кубиками, обжарить до золотистости. Добавить натертую на большой терке морковь, посолить, поперчить, готовить до готовности моркови. Тарелку немного смазать майонезом, выложить слой печени, сделать майонезную сеточку. Выложить мелко нарезанные маринованные огурцы и зажарку, сделать майонезную сеточку. Выложить натертые яйца, сделать майонезную сеточку. Последним слоем выложить натертый на мелкой терке сыр, по желанию украсить зеленью. Оставить салат промариноваться как минимум на 2 часа.

А если вы любите печень, рекомендуем приготовить этот субпродукт с тыквой по рецепту "Телеграфа". Близкие уже с первой ложки влюбятся в это блюдо и будут просить его постоянно.