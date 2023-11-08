Будут есть даже те, кто не любит печень: легкий салат из доступных продуктов
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Основной ингредиент салата – куриная печень
Не все любят печень из-за специфического вкуса и запаха. Однако если знать секреты приготовления этого субпродукта можно приготовить множество вкусных блюд.
Одним из таких является салат слоями с куриной печенью, яйцами и овощами. Готовится он просто, но получается ярким, эффектным и вкусным, информирует "Школа жизни".
Как приготовить салат из куриной печени
Ингредиенты на форму 18-19 см:
- Куриная печень – 500 г;
- Лук – 150 г;
- Морковь – 150 г;
- Маринованные огурцы – 3-4 шт.;
- Яйца вареные – 3 шт.;
- Сыр – 150 г;
- Укроп – средний пучок;
- Майонез – 100 г;
- Чеснок – 2-3 зубчика;
- Соль
- Черный перец
- Подсолнечное масло – для зажарки
- Лавровый лист – 1 шт.
- Душистый перец – 2-3 шт.
- Черный перец горошком – 3-4 шт.
Способ приготовления:
- Печень помыть, убрать все лишнее и отварить в подсоленной воде с добавлением лаврового листа, соли, черного и душистого перца.
- Субпродукт остудить и натереть на мелкой терке.
- Лук порезать кубиками, обжарить до золотистости. Добавить натертую на большой терке морковь, посолить, поперчить, готовить до готовности моркови.
- Тарелку немного смазать майонезом, выложить слой печени, сделать майонезную сеточку.
- Выложить мелко нарезанные маринованные огурцы и зажарку, сделать майонезную сеточку.
- Выложить натертые яйца, сделать майонезную сеточку.
- Последним слоем выложить натертый на мелкой терке сыр, по желанию украсить зеленью.
- Оставить салат промариноваться как минимум на 2 часа.
А если вы любите печень, рекомендуем приготовить этот субпродукт с тыквой по рецепту "Телеграфа". Близкие уже с первой ложки влюбятся в это блюдо и будут просить его постоянно.