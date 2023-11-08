Тесто месить не придется: самый вкусный творожный пирог к чаю
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Такая выпечка идеально подойдет к праздничному столу
Творог – достаточно универсальный продукт, который можно употреблять как самостоятельное блюдо, готовить из него соленые сырники, добавлять в салаты, а также печь вкусную выпечку. Блюда из творога получаются нежными с приятной кислинкой.
Обычно в пирогах прекрасно сочетаются нежный творог и вкусное тесто, как, например, в выпечке, где даже тесто не нужно месить. А рецептом с нами поделились на портале "Школа жизни".
Как приготовить творожный пирог
Ингредиенты:
Тесто
- Мука – 300 г
- Сахар – 120 г
- Сливочное масло – 85 г
- Яйца – 1 шт.
- Разрыхлитель – 1/2 ч.л.
- Соль – 1/8 ч.л.
Начинка
- Творог 9% – 375 г
- Сахар – 80 г
- Яйца – 3 шт.
- Ванильный сахар – 8 г (1 пакетик)
Способ приготовления:
- Растереть творог с яйцами, сахаром и ванильным сахаром.
- Для теста в отдельную посуду выложить холодное сливочное масло, сахар, разрыхлитель, соль, просеянную муку.
- Все это перетереть до однородной крошки руками.
- К тесту добавить холодное яйцо, перетереть.
- В застеленную пергаментом форму для выпечки выложить половину теста, разровнять и утрамбовать ложкой.
- Выложить творожную начинку, разровнять.
- Сверху снова выложить слой теста, разровнять.
- Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут.
- Вынуть пирог из формы, пока он теплый, но дождаться его остывания.
А если вы любите творог, рекомендуем также приготовить творожный кекс к чаю по рецепту "Телеграфа". Выпечка выходит сладкая, мягкая, с приятной кислинкой от ягод.