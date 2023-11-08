Тесто месить не придется: самый вкусный творожный пирог к чаю

Такая выпечка идеально подойдет к праздничному столу

Творог – достаточно универсальный продукт, который можно употреблять как самостоятельное блюдо, готовить из него соленые сырники, добавлять в салаты, а также печь вкусную выпечку. Блюда из творога получаются нежными с приятной кислинкой.

Обычно в пирогах прекрасно сочетаются нежный творог и вкусное тесто, как, например, в выпечке, где даже тесто не нужно месить. А рецептом с нами поделились на портале "Школа жизни".

Как приготовить творожный пирог

Ингредиенты:

Тесто

Мука – 300 г

Сахар – 120 г

Сливочное масло – 85 г

Яйца – 1 шт.

Разрыхлитель – 1/2 ч.л.

Соль – 1/8 ч.л.

Начинка

Творог 9% – 375 г

Сахар – 80 г

Яйца – 3 шт.

Ванильный сахар – 8 г (1 пакетик)

Способ приготовления:

Растереть творог с яйцами, сахаром и ванильным сахаром. Для теста в отдельную посуду выложить холодное сливочное масло, сахар, разрыхлитель, соль, просеянную муку. Все это перетереть до однородной крошки руками. К тесту добавить холодное яйцо, перетереть. В застеленную пергаментом форму для выпечки выложить половину теста, разровнять и утрамбовать ложкой. Выложить творожную начинку, разровнять. Сверху снова выложить слой теста, разровнять. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут. Вынуть пирог из формы, пока он теплый, но дождаться его остывания.

А если вы любите творог, рекомендуем также приготовить творожный кекс к чаю по рецепту "Телеграфа". Выпечка выходит сладкая, мягкая, с приятной кислинкой от ягод.