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Тесто месить не придется: самый вкусный творожный пирог к чаю

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Очень вкусный творожный пирог к чаю за пол часа
Очень вкусный творожный пирог к чаю за пол часа. Фото zhyttia.com.ua

Такая выпечка идеально подойдет к праздничному столу

Творог – достаточно универсальный продукт, который можно употреблять как самостоятельное блюдо, готовить из него соленые сырники, добавлять в салаты, а также печь вкусную выпечку. Блюда из творога получаются нежными с приятной кислинкой.

Обычно в пирогах прекрасно сочетаются нежный творог и вкусное тесто, как, например, в выпечке, где даже тесто не нужно месить. А рецептом с нами поделились на портале "Школа жизни".

Как приготовить творожный пирог

Ингредиенты:

Тесто

  • Мука – 300 г
  • Сахар – 120 г
  • Сливочное масло – 85 г
  • Яйца – 1 шт.
  • Разрыхлитель – 1/2 ч.л.
  • Соль – 1/8 ч.л.

Начинка

  • Творог 9% – 375 г
  • Сахар – 80 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Ванильный сахар – 8 г (1 пакетик)

Способ приготовления:

  1. Растереть творог с яйцами, сахаром и ванильным сахаром.
  2. Для теста в отдельную посуду выложить холодное сливочное масло, сахар, разрыхлитель, соль, просеянную муку.
  3. Все это перетереть до однородной крошки руками.
  4. К тесту добавить холодное яйцо, перетереть.
  5. В застеленную пергаментом форму для выпечки выложить половину теста, разровнять и утрамбовать ложкой.
  6. Выложить творожную начинку, разровнять.
  7. Сверху снова выложить слой теста, разровнять.
  8. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут.
  9. Вынуть пирог из формы, пока он теплый, но дождаться его остывания.

А если вы любите творог, рекомендуем также приготовить творожный кекс к чаю по рецепту "Телеграфа". Выпечка выходит сладкая, мягкая, с приятной кислинкой от ягод.

Теги:
#Сыр #Выпечка #Готовим дома #Пиріг