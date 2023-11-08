Классическая хрустящая закуска: лучший проверенный рецепт "Лепестка"
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Прекрасная альтернатива квашеной капусте
Мы рассказывали, как вкусно заквасить капусту. Самая любимая для многих альтернатива квашеному — маринованный салат "Лепесток" со свеклой.
"Лепесток" прекрасно подходит с мясными блюдами, как салат или гарнир. Она очень полезна. "24 канал" поделился самым простым классическим рецептом салата.
Ингредиенты:
- 2 килограмма капусты белокочанной;
- 350 граммов свеклы;
- 60 граммов сахара;
- 60 граммов каменной соли;
- 1 литр воды;
- 10 горошин черного перца;
- 4 лавровых листа;
- 100 миллилитров 9% уксуса;
- 5 зубчиков чеснока.
Способ приготовления:
- Для маринада смешиваем в воде соль, сахар и специи. Вливаем уксус и ставим смесь на огонь.
- Когда маринад закипит, кипятим 1-2 минуты и снимаем с огня. Отставляем остывать.
- Моем и чистим свеклу. Нарезаем его небольшими брусочками или полукольцами. С капусты снимаем верхние листья и нарезаем квадратами или брусками.
- В чистые банки, которые можно не стерилизовать, складываем слоями сначала капусту, затем свеклу и очищенный и порезанный чеснок. Повторяем, пока не окончится капуста. Капусту заливаем маринадом и ставим в холодное место.
Попробовать "лепестки" можно уже через 2 — 3 дня, но полностью вкус раскроется через неделю. Также из капусты можно готовить множество блюд. К примеру, мы делились рецептом вкусного пирога.