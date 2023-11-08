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Классическая хрустящая закуска: лучший проверенный рецепт "Лепестка"

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Если сделать все правильно, капуста будет невероятно хрустящей
Если сделать все правильно, капуста будет невероятно хрустящей. Фото instagram.com/my_happyfood

Прекрасная альтернатива квашеной капусте

Мы рассказывали, как вкусно заквасить капусту. Самая любимая для многих альтернатива квашеному — маринованный салат "Лепесток" со свеклой.

"Лепесток" прекрасно подходит с мясными блюдами, как салат или гарнир. Она очень полезна. "24 канал" поделился самым простым классическим рецептом салата.

Ингредиенты:

  • 2 килограмма капусты белокочанной;
  • 350 граммов свеклы;
  • 60 граммов сахара;
  • 60 граммов каменной соли;
  • 1 литр воды;
  • 10 горошин черного перца;
  • 4 лавровых листа;
  • 100 миллилитров 9% уксуса;
  • 5 зубчиков чеснока.

Способ приготовления:

  1. Для маринада смешиваем в воде соль, сахар и специи. Вливаем уксус и ставим смесь на огонь.
  2. Когда маринад закипит, кипятим 1-2 минуты и снимаем с огня. Отставляем остывать.
  3. Моем и чистим свеклу. Нарезаем его небольшими брусочками или полукольцами. С капусты снимаем верхние листья и нарезаем квадратами или брусками.
  4. В чистые банки, которые можно не стерилизовать, складываем слоями сначала капусту, затем свеклу и очищенный и порезанный чеснок. Повторяем, пока не окончится капуста. Капусту заливаем маринадом и ставим в холодное место.

Попробовать "лепестки" можно уже через 2 — 3 дня, но полностью вкус раскроется через неделю. Также из капусты можно готовить множество блюд. К примеру, мы делились рецептом вкусного пирога.

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#Рецепт #Салат #Капуста #Закуска