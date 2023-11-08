Классическая хрустящая закуска: лучший проверенный рецепт "Лепестка"

Прекрасная альтернатива квашеной капусте

Мы рассказывали, как вкусно заквасить капусту. Самая любимая для многих альтернатива квашеному — маринованный салат "Лепесток" со свеклой.

"Лепесток" прекрасно подходит с мясными блюдами, как салат или гарнир. Она очень полезна. "24 канал" поделился самым простым классическим рецептом салата.

Ингредиенты:

2 килограмма капусты белокочанной;

350 граммов свеклы;

60 граммов сахара;

60 граммов каменной соли;

1 литр воды;

10 горошин черного перца;

4 лавровых листа;

100 миллилитров 9% уксуса;

5 зубчиков чеснока.

Способ приготовления:

Для маринада смешиваем в воде соль, сахар и специи. Вливаем уксус и ставим смесь на огонь. Когда маринад закипит, кипятим 1-2 минуты и снимаем с огня. Отставляем остывать. Моем и чистим свеклу. Нарезаем его небольшими брусочками или полукольцами. С капусты снимаем верхние листья и нарезаем квадратами или брусками. В чистые банки, которые можно не стерилизовать, складываем слоями сначала капусту, затем свеклу и очищенный и порезанный чеснок. Повторяем, пока не окончится капуста. Капусту заливаем маринадом и ставим в холодное место.

Попробовать "лепестки" можно уже через 2 — 3 дня, но полностью вкус раскроется через неделю. Также из капусты можно готовить множество блюд. К примеру, мы делились рецептом вкусного пирога.