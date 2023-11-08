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Попробуйте – и этот суп всегда будет в вашем холодильнике: бюджетный рецепт

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Вкусное и очень ароматное блюдо
Вкусное и очень ароматное блюдо. Фото Сегодня

Рецепт максимально прост, подходит на каждый день

Мы делились рецептом вкусного тыквенного варенья. Теперь рассказываем, как тыква и еще набор овощей превратить в вкусный и ароматный суп.

Это блюдо насытится и согреется даже в самый холодный осенний день. Суп получается очень нежный и бархатный. Рецептом поделились на Ukr.Media.

Ингредиенты:

  • тыква – 400 г;
  • лук – 1 шт;
  • морковь — 1 шт;
  • растительное масло – 2 ст.л;
  • корень петрушки (или сельдерея) – 1 шт;
  • картофель – 1 шт;
  • сливки — 200 мл;
  • соль, черный молотый перец – по вкусу;
  • зелень петрушки;
  • сливочное масло — 5 г.

Сухарики:

  • хлеб – 200 г;
  • сухой молотый чеснок – 2 ч.л;
  • растительное масло – 1-2 ст.л;
  • травы прованские – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Очищенную от семян и кожуры тыкву нарезаем крупными кубиками. Морковь и корень петрушки или сельдерея натираем на большой терке, лук нарезаем кубиками.
  2. Несколько минут обжариваем лук и морковь в кастрюле на раскаленном масле. Затем в кастрюлю выкладываем корень петрушки или сельдерея и тыкву.
  3. Добавляем горячую воду так, чтобы она немного покрывала овощи. Когда закипит, добавляем соль и специи по вкусу и нарезанный картофель. Варим до готовности овощей.
  4. Когда тыква и картофель станут мягкими, добавляем в кастрюлю сливки. Можно сделать суп еще более сливочным и ароматным – просто добавить немного сливочного масла.
  5. Блендером превращаем суп в пюре. Для гренок нарезаем хлеб на маленькие кубики. Перекладываем в пакет и добавляем в него сухой чеснок, прованские травы, а также небольшое количество растительного масла.
  6. Хорошо встряхиваем содержимое пакета. Выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой, и запекаем до готовности.

Перед подачей суп посыпаем измельченной зеленью петрушки и сухариками. Также мы рассказывали, как приготовить особо сочные котлеты.

Теги:
#Рецепт #Овощи #Суп #Тыква