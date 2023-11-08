Попробуйте – и этот суп всегда будет в вашем холодильнике: бюджетный рецепт
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Рецепт максимально прост, подходит на каждый день
Мы делились рецептом вкусного тыквенного варенья. Теперь рассказываем, как тыква и еще набор овощей превратить в вкусный и ароматный суп.
Это блюдо насытится и согреется даже в самый холодный осенний день. Суп получается очень нежный и бархатный. Рецептом поделились на Ukr.Media.
Ингредиенты:
- тыква – 400 г;
- лук – 1 шт;
- морковь — 1 шт;
- растительное масло – 2 ст.л;
- корень петрушки (или сельдерея) – 1 шт;
- картофель – 1 шт;
- сливки — 200 мл;
- соль, черный молотый перец – по вкусу;
- зелень петрушки;
- сливочное масло — 5 г.
Сухарики:
- хлеб – 200 г;
- сухой молотый чеснок – 2 ч.л;
- растительное масло – 1-2 ст.л;
- травы прованские – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Очищенную от семян и кожуры тыкву нарезаем крупными кубиками. Морковь и корень петрушки или сельдерея натираем на большой терке, лук нарезаем кубиками.
- Несколько минут обжариваем лук и морковь в кастрюле на раскаленном масле. Затем в кастрюлю выкладываем корень петрушки или сельдерея и тыкву.
- Добавляем горячую воду так, чтобы она немного покрывала овощи. Когда закипит, добавляем соль и специи по вкусу и нарезанный картофель. Варим до готовности овощей.
- Когда тыква и картофель станут мягкими, добавляем в кастрюлю сливки. Можно сделать суп еще более сливочным и ароматным – просто добавить немного сливочного масла.
- Блендером превращаем суп в пюре. Для гренок нарезаем хлеб на маленькие кубики. Перекладываем в пакет и добавляем в него сухой чеснок, прованские травы, а также небольшое количество растительного масла.
- Хорошо встряхиваем содержимое пакета. Выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой, и запекаем до готовности.
Перед подачей суп посыпаем измельченной зеленью петрушки и сухариками. Также мы рассказывали, как приготовить особо сочные котлеты.