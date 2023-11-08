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Вкусная и бюджетная намазка: гора аппетитных бутербродов за семь минут

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
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Великолепная простая закуска на каждый день Новость обновлена 08 ноября 2023, 16:12
Великолепная простая закуска на каждый день. Фото prostoway

Эту закуску очень просто приготовить

Мы делились рецептом вкуснейшего грибного паштета. Теперь рассказываем, как приготовить классическую творожную намазку на бутерброды.

Рецептом поделились на портале "Простые рецепты ". Копченый сыр в нем ножна заменить обычным плавленым — будет очень вкусно.

Ингредиенты:

  • багет – шт.;
  • соль – щепотка;
  • копченый творог – 150 г;
  • майонез – ст. л.;
  • яйца куриные – 3 шт.;
  • сметана – ст. л.;
  • морковь – 2 шт.;
  • чеснок – 3 зубчика.

Способ приготовления:

  1. Разогреваем сковороду с каплей растительного масла. Обжариваем хлеб, предварительно нарезанный на небольшие ломтики. Он должен стать с обеих сторон золотистым.
  2. Измельчаем на крупной терке копченый творог. Так же натираем заранее отварные и почищенные яйца.
  3. На мелкой терке натираем зубчики чеснока и морковь. Все продукты смешиваем, заправляем их майонезом и сметаной.
  4. На этом этапе пробуем смесь – не нужно добавить еще соли. Намазываем на каждый хлебный кусочек столовую ложку полученной смеси.

Такие бутерброды получаются очень сытные, а благодаря сочетанию свеклы и моркови интересны. Также мы делились рецептом вкусного и бюджетного салата.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Бутерброды #намазка