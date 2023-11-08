Вкусная и бюджетная намазка: гора аппетитных бутербродов за семь минут
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Эту закуску очень просто приготовить
Мы делились рецептом вкуснейшего грибного паштета. Теперь рассказываем, как приготовить классическую творожную намазку на бутерброды.
Рецептом поделились на портале "Простые рецепты ". Копченый сыр в нем ножна заменить обычным плавленым — будет очень вкусно.
Ингредиенты:
- багет – шт.;
- соль – щепотка;
- копченый творог – 150 г;
- майонез – ст. л.;
- яйца куриные – 3 шт.;
- сметана – ст. л.;
- морковь – 2 шт.;
- чеснок – 3 зубчика.
Способ приготовления:
- Разогреваем сковороду с каплей растительного масла. Обжариваем хлеб, предварительно нарезанный на небольшие ломтики. Он должен стать с обеих сторон золотистым.
- Измельчаем на крупной терке копченый творог. Так же натираем заранее отварные и почищенные яйца.
- На мелкой терке натираем зубчики чеснока и морковь. Все продукты смешиваем, заправляем их майонезом и сметаной.
- На этом этапе пробуем смесь – не нужно добавить еще соли. Намазываем на каждый хлебный кусочек столовую ложку полученной смеси.
Такие бутерброды получаются очень сытные, а благодаря сочетанию свеклы и моркови интересны. Также мы делились рецептом вкусного и бюджетного салата.