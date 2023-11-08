Вы забудете о тесте: чебуреки, для которых вы смазываете только сковороду
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Выходит очень просто и вкусно
Мы рассказывали, как приготовить вкусный салат из всего четырех компонентов. Теперь делимся рецептом ленивых чебуреков.
Приготовить их совсем просто и точно не составит труда. Чем-то это блюдо напоминает кесадилию с мясом. Рецептом поделились на портале "Простые рецепты".
Ингредиенты:
- фарш говяжий – 230 г;
- яйцо куриное – шт.;
- соль – щепотка;
- лук репчатый – 50 г;
- лук зеленый – 15 г;
- оливковое масло – 15 мл;
- тортильи (можно заменить на лаваш) – 5 шт;
- моцарелла творог – 100 г.
Способ приготовления:
- Нарезаем мелким кубиком лук, шинкуем зеленый лук. В фарш разбиваем яйцо, добавляем оливковое масло.
- Солим мясо, добавляем зеленый и репчатый лук. Все вместе перемешиваем до однородности.
- На половинку круглой тортильи выкладываем столовую ложку фарша. Равномерно распределяем начинку по поверхности одной половинки лепешки.
- Измельчаем творог, посыпаем начинку. Фарш с творогом накрываем второй половинкой тортильи.
- Обжариваем изделия на растительном масле, с каждой стороны по 5 минут на среднем огне. Выкладываем на бумажные салфетки.
Приготовление занимает совсем мало времени, это удобно и практично. Также мы делились рецептом замечательной грибной намазки.