Вы забудете о тесте: чебуреки, для которых вы смазываете только сковороду

Выходит очень просто и вкусно

Мы рассказывали, как приготовить вкусный салат из всего четырех компонентов. Теперь делимся рецептом ленивых чебуреков.

Приготовить их совсем просто и точно не составит труда. Чем-то это блюдо напоминает кесадилию с мясом. Рецептом поделились на портале "Простые рецепты".

Ингредиенты:

фарш говяжий – 230 г;

яйцо куриное – шт.;

соль – щепотка;

лук репчатый – 50 г;

лук зеленый – 15 г;

оливковое масло – 15 мл;

тортильи (можно заменить на лаваш) – 5 шт;

моцарелла творог – 100 г.

Способ приготовления:

Нарезаем мелким кубиком лук, шинкуем зеленый лук. В фарш разбиваем яйцо, добавляем оливковое масло. Солим мясо, добавляем зеленый и репчатый лук. Все вместе перемешиваем до однородности. На половинку круглой тортильи выкладываем столовую ложку фарша. Равномерно распределяем начинку по поверхности одной половинки лепешки. Измельчаем творог, посыпаем начинку. Фарш с творогом накрываем второй половинкой тортильи. Обжариваем изделия на растительном масле, с каждой стороны по 5 минут на среднем огне. Выкладываем на бумажные салфетки.

Приготовление занимает совсем мало времени, это удобно и практично. Также мы делились рецептом замечательной грибной намазки.