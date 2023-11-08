Укр

Вы забудете о тесте: чебуреки, для которых вы смазываете только сковороду

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Это идеальный обед или перекус
Это идеальный обед или перекус. Фото shuba.life

Выходит очень просто и вкусно

Мы рассказывали, как приготовить вкусный салат из всего четырех компонентов. Теперь делимся рецептом ленивых чебуреков.

Приготовить их совсем просто и точно не составит труда. Чем-то это блюдо напоминает кесадилию с мясом. Рецептом поделились на портале "Простые рецепты".

Ингредиенты:

  • фарш говяжий – 230 г;
  • яйцо куриное – шт.;
  • соль – щепотка;
  • лук репчатый – 50 г;
  • лук зеленый – 15 г;
  • оливковое масло – 15 мл;
  • тортильи (можно заменить на лаваш) – 5 шт;
  • моцарелла творог – 100 г.

Способ приготовления:

  1. Нарезаем мелким кубиком лук, шинкуем зеленый лук. В фарш разбиваем яйцо, добавляем оливковое масло.
  2. Солим мясо, добавляем зеленый и репчатый лук. Все вместе перемешиваем до однородности.
  3. На половинку круглой тортильи выкладываем столовую ложку фарша. Равномерно распределяем начинку по поверхности одной половинки лепешки.
  4. Измельчаем творог, посыпаем начинку. Фарш с творогом накрываем второй половинкой тортильи.
  5. Обжариваем изделия на растительном масле, с каждой стороны по 5 минут на среднем огне. Выкладываем на бумажные салфетки.

Приготовление занимает совсем мало времени, это удобно и практично. Также мы делились рецептом замечательной грибной намазки.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Фарш #Лаваш