Омлет, который способен удивить всех: просто добавьте в блюдо два ингредиента
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Омлет получится не только сытным, но и полезным
Завтрак — самый важный прием пищи. Нет ничего лучше, чем начать утро со вкусной, сытной и полезной еды. Безусловно, один из самых популярных вариантов для первого приема пищи — пышный омлет.
Хотя рецептов этого блюдо невероятное множество, вместе с "Важно знать" предлагаем еще один — восхитительный рыбный омлет на завтрак. Этот омлет покорит и вас, и вашу семью своим неповторимым вкусом. Все дело в том, что этот омлет не только готовится быстро, но и получается полезным и фантастическим на вкус. С таким завтраком вы будете сытым до самого обеда.
Как приготовить рыбный омлет
Ингредиенты:
- 4 яйца;
- 100 г консервированного тунца;
- 1 луковица;
- 85 г сыра фета;
- 1 ст. л. растительного масла;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Для начала необходимо подготовить все ингредиенты. Луковицу нарежьте тонкими кольцами. Яйца взбейте венчиком. Фету поломайте на небольшие кусочки.
- Добавьте сыр к взбитым яйцам, туда же отправьте тунец. По необходимости посолите и поперчите по вкусу.
- На разогретую сковороду с растительным маслом вылейте яичную смесь и жарьте на среднем огне в течение 5 минут.
Готовый омлет подавайте со свежими овощами или зеленью и любимым соусом тартар по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!