Омлет, который способен удивить всех: просто добавьте в блюдо два ингредиента

Омлет получится не только сытным, но и полезным

Завтрак — самый важный прием пищи. Нет ничего лучше, чем начать утро со вкусной, сытной и полезной еды. Безусловно, один из самых популярных вариантов для первого приема пищи — пышный омлет.

Хотя рецептов этого блюдо невероятное множество, вместе с "Важно знать" предлагаем еще один — восхитительный рыбный омлет на завтрак. Этот омлет покорит и вас, и вашу семью своим неповторимым вкусом. Все дело в том, что этот омлет не только готовится быстро, но и получается полезным и фантастическим на вкус. С таким завтраком вы будете сытым до самого обеда.

Как приготовить рыбный омлет

Ингредиенты:

4 яйца;

100 г консервированного тунца;

1 луковица;

85 г сыра фета;

1 ст. л. растительного масла;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Для начала необходимо подготовить все ингредиенты. Луковицу нарежьте тонкими кольцами. Яйца взбейте венчиком. Фету поломайте на небольшие кусочки. Добавьте сыр к взбитым яйцам, туда же отправьте тунец. По необходимости посолите и поперчите по вкусу. На разогретую сковороду с растительным маслом вылейте яичную смесь и жарьте на среднем огне в течение 5 минут.

Готовый омлет подавайте со свежими овощами или зеленью и любимым соусом тартар по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!